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MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü - Son Dakika
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MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü

MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

13.01.2024 - 09:45,  Güncelleme: 10:30
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MİT'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Örgüte Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın, etkisiz hale getirildi.

YEREL HALKA ÖRGÜTE DESTEK İÇİN ŞANTAJ YAPMIŞ

MİT'in etkin istihbarat ağı, terörist Faik Aydın'ın Avrupa'da yaptığı örgütsel faaliyetleri ortaya çıkardı. Aydın'ın Irak'a geçmesinin ardından Süleymaniye'de yerel halk üzerinde örgüte destek ve katılım için baskı ve şantaj yaptığı öğrenildi.

"DERİN" OPERASYONDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Örgüt içerisinde kritik bir role sahip olduğu belirlenen Faik Aydın için operasyon kararı alındı. Terörist Aydın, MİT'in Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MSB: 29 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan; Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi. Terör örgütü PKK/ YPG tarafından kullanılan ve içerisinde üst düzey teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 terör hedefi imha edildi.

NE OLDU?

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor.

MİT\'ten nokta atışı operasyon! PKK\'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
YORUMLAR (3)
  • ibrahim başaran: bir gram aklı olmayan cahil yaratıklar neye kime hizmet ediyorsunuz ALLAH sizi bildiği gibi yapsın bu milletin ahı hepinizden misli ile çıksın İNŞALLAH Yanıtla 32 2
  • FATİH ŞAHİN: tipsiz maymun hepinizin sonu bu olacak Yanıtla 29 1
  • Mustafa Yücel: sizi destekleyen kim varsa allah belasını versin hainler Yanıtla 0 0

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