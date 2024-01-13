MİT\'ten nokta atışı operasyon! PKK\'ye eleman temin eden terörist öldürüldü

MİT'in terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Örgüte Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın, etkisiz hale getirildi.

YEREL HALKA ÖRGÜTE DESTEK İÇİN ŞANTAJ YAPMIŞ

MİT'in etkin istihbarat ağı, terörist Faik Aydın'ın Avrupa'da yaptığı örgütsel faaliyetleri ortaya çıkardı. Aydın'ın Irak'a geçmesinin ardından Süleymaniye'de yerel halk üzerinde örgüte destek ve katılım için baskı ve şantaj yaptığı öğrenildi.

"DERİN" OPERASYONDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Örgüt içerisinde kritik bir role sahip olduğu belirlenen Faik Aydın için operasyon kararı alındı. Terörist Aydın, MİT'in Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MSB: 29 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan; Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi. Terör örgütü PKK/ YPG tarafından kullanılan ve içerisinde üst düzey teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 terör hedefi imha edildi.

NE OLDU?

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 askerimiz şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor.