Mitinge birlikte gittikleri halde "tokalaşmadıkları" haberleri yapıldı: İşte İmamoğlu ve Yavaş'ın miting öncesi buluşması

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin Maltepe mitinginde bir araya geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İMAMOĞLU, YAVAŞ'LA TOKALAŞMADI

Gökçek tarafından paylaşılan görüntülerde, miting alanına geldiği sırada oturan kalabalıkla tek tek tokalaşan İmamoğlu'nun Mansur Yavaş ile tokalaşmadığı görülüyor. İmamoğlu'nun geldiği sırada oturduğu görülen Mansur Yavaş'ın kafasını çevirmesi ve yüzünün asık olması gözlerden kaçmadı. İki başkan daha sonra yanlarına gelen vatandaşlarla selamlaşıp fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI YANIT

Bu durumun gündem olmasının ardından belediyeye dair haber paylaşan bir sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Tweet'te, İmamoğlu ve Yavaş'ın aynı gün el sıkıştığı görüntüler paylaşılıp "Bazı haber sitelerinde, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın miting alanında tokalaşmadığı iddia edildi. Halbuki İmamoğlu ve Yavaş, Florya'da buluştu ve mitinge birlikte gitti" ifadelerine yer verdi.