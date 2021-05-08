Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe maçından notlar

08.05.2021 20:45
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Süper Lig'in 40'ıncı haftasında MKE Ankadacümü, Fenerbahçe ile mücadele etti.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında MKE Ankadacümü, Fenerbahçe ile mücadele etti. MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, geçtiğimiz hafta oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Karaman, Pinto ile Lukasik'i yedek soyundururuken yerlerine İbrahim Akdağ ile Badji'ye görev verdi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ise geçtiğimiz hafta oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Kalede Harun Tekin'e görev veren Belözoğlu, sağ bekte Ozan Tufan'a, stoperlerde Tisserand, Szalai'ye, sol bekte Caner Erkin'e, orta sahada Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye, kanatlarda Pelkas ile Mesut Özil'e, santrforda ise Valencia'ya forma verdi.

GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDUFenerbahçe'de BB Erzurumspor maçında kırmızı kart cezası sebebiyle görev alamayan Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçına yedek soyundu. Tecrübeli futbolcu cezasının bitmesinin ardından forma bekledi.SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİKFenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 7 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan; Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta kadroda yer almadı.ARDA GÜLER İLK KEZ Fenerbahçe'de genç oyuncu Arda Güler, Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna dahil edildi. Sarı-lacivertli ekibin 16 yaşındaki orta saha oyuncusu MKE Ankaragücü maçı ile Süper Lig'de ilk kez maç kadrosuna girme heyecanını yaşadı.MANSUR YAVAŞ TRİBÜNDEMKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da takip etti. Mansur Yavaş, Eryaman Stadı'ndaki mücadeleyi protokol tribününden takip etti.


Spor Toto Süper Lig, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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