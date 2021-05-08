Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında MKE Ankadacümü, Fenerbahçe ile mücadele etti. MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Hikmet Karaman, geçtiğimiz hafta oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Karaman, Pinto ile Lukasik'i yedek soyundururuken yerlerine İbrahim Akdağ ile Badji'ye görev verdi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ise geçtiğimiz hafta oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Kalede Harun Tekin'e görev veren Belözoğlu, sağ bekte Ozan Tufan'a, stoperlerde Tisserand, Szalai'ye, sol bekte Caner Erkin'e, orta sahada Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci'ye, kanatlarda Pelkas ile Mesut Özil'e, santrforda ise Valencia'ya forma verdi.