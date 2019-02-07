Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nden Hakem Açıklaması

Mke Ankaragücü'nden Hakem Açıklaması

1 saat önce

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçına atanan hakem Suat Arslanboğa'nın dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceğini umduklarını belirtti.

Mke Ankaragücü'nden Hakem Açıklaması, System.String[]
MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçına atanan hakem Suat Arslanboğa'nın dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceğini umduklarını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 11 Şubat Pazartesi günü Eryaman Stadı'nda oynayacakları Kasımpaşa maçını, hakem Suat Arslanboğa'nın yöneteceği hatırlatılarak, "Takımımızın Süper Lig'de oynadığı son iki maçta (Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor) Video Yardımcı Hakem uygulamasının başında yer alan Suat Arslanboğa, bu maçlarda ve bu maçların öncesinde aleyhimize verdiği hatalı kararlarla skorun değişmesine net bir şekilde etki etmiştir. MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız kritik Kasımpaşa mücadelesinde, maçın hakemi Suat Arslanboğa ve yardımcılarına güveniyor, daha dikkatli ve adil bir yönetim sergileyeceklerini umuyor ve bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:51 Kaynak: AA

Suat Arslanboğa, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin Cezası Bitti Beşiktaş, Kagawa'ya Özel Tişört ve Forma Çıkartmaya Hazırlanıyor!

İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti Tahkim Kurulu, Ricardo Quaresma'nın Cezasını Onadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 20:19:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mke Ankaragücü'nden Hakem Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]