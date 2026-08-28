Mobilin yeni standardı: Samsung’dan her kullanıcı için farklı deneyim sunan Galaxy Z serisi - Son Dakika
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Mobilin yeni standardı: Samsung’dan her kullanıcı için farklı deneyim sunan Galaxy Z serisi

Mobilin yeni standardı: Samsung’dan her kullanıcı için farklı deneyim sunan Galaxy Z serisi
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Mobil dünyada rekabet artık yalnızca daha güçlü donanımlar geliştirmekten geçmiyor. Samsung, Galaxy AI vizyonuyla geliştirdiği katlanabilir serisi Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 ile yapay zekâ çağında farklı kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir mobil deneyim anlayışı ortaya koyuyor.

Akıllı telefon dünyası uzun yıllar boyunca daha büyük ekranlar, daha güçlü işlemciler ve daha gelişmiş kameralar etrafında şekillendi. Bugün ise yapay zekâ, mobil dünyanın kurallarını yeniden yazıyor. Yapay zekâ artık yalnızca telefonlara eklenen bir özellik olmaktan çıkıyor ve cihazların nasıl tasarlanacağını, nasıl kullanılacağını ve kullanıcıların onlardan ne beklediğini yeniden tanımlayan yeni bir standart belirliyor.

Yapay zekâya erişimin en doğal noktası haline gelen akıllı telefonlar, artık yalnızca iletişim kurduğumuz cihazlar olmaktan çıktı. Günün her anında bize eşlik eden cep telefonları artık üretkenlikten yaratıcılığa, içerik üretiminden günlük planlamaya kadar hayatın pek çok alanında kişisel birer dijital yardımcı olarak konumlanıyor. Samsung da bu dönüşümü Galaxy AI vizyonuyla uzun süredir mobil deneyimin merkezine taşıyan öncü şirketlerden biri olarak, yapay zekânın cihaz tasarımından kullanıcı deneyimine kadar her alanı yeniden şekillendirdiğine inanıyor.

Galaxy AI'ın gerçek gücü yalnızca yeni özellikler sunmasında değil, farklı form faktörleriyle farklı kullanıcıların günlük yaşamına doğal biçimde uyum sağlayabilmesinde yatıyor. Samsung'un katlanabilir telefon vizyonunu farklılaştıran bu vizyon, hem mobil dünyada hem de kullanıcı deneyiminde oyunun kurallarını değiştiriyor. Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 ile şirket, tek bir cihazın herkese hitap ettiği anlayış yerine, farklı yaşam tarzlarına ve kullanım alışkanlıklarına göre şekillenen yepyeni bir mobil deneyim yaklaşımı sunuyor.

Yapay zekâ, mobil tasarım anlayışını da değiştiriyor

Akıllı telefon dünyası uzun yıllar boyunca herkese hitap eden tek bir "amiral gemisi" geliştirme anlayışıyla ilerledi. Samsung ise yapay zekâ çağında bu yaklaşımın yeterli olmadığına inanıyor. Çünkü artık önemli olan tek bir cihaz geliştirmek değil; farklı kullanıcıların farklı beklentilerine cevap verebilen deneyimler tasarlayabilmek. Günümüzde kullanıcıların beklentileri birbirinden hiç olmadığı kadar farklılaşıyor. Kimileri gün boyunca hareket halindeyken hızlı etkileşimler kurmak istiyor; kimileri telefonda çalışıyor, not alıyor, belge düzenliyor ya da aynı anda birden fazla uygulamayla üretkenliğini artırıyor. Bazıları için kamera ön plandayken, bazıları için ekran deneyimi veya taşınabilirlik belirleyici oluyor.

Dolayısıyla bugün tek tip bir cihazın herkes için en doğru deneyimi sunması giderek daha zor hale geliyor. Mobil teknolojilerin geleceği de tek tip cihazlardan, farklı yaşam tarzlarına uyum sağlayan kişiselleştirilmiş deneyimlere doğru bir yön çiziyor. Samsung'un sekiz nesildir sürdürdüğü katlanabilir telefon yolculuğu da tam bu anlayış üzerine kurulu. Menteşe teknolojilerinden malzeme bilimine, ekran mühendisliğinden Galaxy AI deneyimine kadar yapılan uzun soluklu Ar-Ge yatırımları, bugün Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 ile farklı yaşam tarzlarına hitap eden olgun bir ürün ailesine dönüşmüş durumda.

Samsung katlanabilir telefonlarda oyunun kurallarını değiştiriyor

Katlanabilir telefonlar çoğu zaman yalnızca yeni bir tasarım faktörü olarak değerlendirilse de asıl dönüşüm, farklı kullanım senaryolarına göre tasarlanmış farklı deneyimler sunabilme esnekliğine sahip olmalarında yatıyor. Samsung’un sektörde yepyeni bir dönemin kapılarını aralayan yeni katlanabilir serisi; Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 aynı teknolojik vizyonu paylaşırken, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirildi. Aynı Galaxy AI ekosistemini paylaşan bu üç model, farklı kullanım alışkanlıklarına göre şekillenen deneyimler sunuyor.

Daha geniş çalışma alanına ihtiyaç duyan profesyoneller, aynı anda birden fazla uygulamayla çalışan kullanıcılar ve içerik üreticileri için büyük ekranlı Fold deneyimi öne çıkarken; gün içinde sürekli hareket halinde olan, tek elle kullanım kolaylığını ve taşınabilirliği önceliklendiren kullanıcılar için Flip serisi farklı bir mobil deneyim sunuyor.

Telefonunu gün içinde üretkenlik için kullanan, aynı anda birden fazla uygulamayla çalışan, belge inceleyen veya büyük ekranda not almayı tercih eden kullanıcılar için Galaxy Z Fold8 Ultra ve Galaxy Z Fold8 geniş ekranlarıyla adeta taşınabilir bir çalışma alanına dönüşüyor. Galaxy AI destekli üretkenlik özellikleri, çoklu görev deneyimi ve geniş ekran avantajı sayesinde iş ve günlük yaşam arasındaki geçiş daha akıcı hale geliyor.

Daha hareketli bir yaşam tarzını benimseyen, telefonu tek elle kullanmayı tercih eden ve gün içinde hızlı etkileşimlere ihtiyaç duyan kullanıcılar için ise Galaxy Z Flip8 farklı bir deneyim sunuyor. Yeniden tasarlanan FlexWindow sayesinde pek çok işlem cihazı açmaya gerek kalmadan gerçekleştirilebiliyor; kişiselleştirilmiş bilgiler, Galaxy AI özellikleri ve kamera deneyimi günün akışına doğal şekilde eşlik ediyor.

Farklı tarzlar, farklı deneyimler

Mobil yapay zekânın gerçek potansiyeli, yalnızca güçlü algoritmalardan değil, onları destekleyen doğru kullanıcı deneyiminden ortaya çıkıyor.

Gerçek zamanlı çeviri, not özetleme, içerik üretme, fotoğraf düzenleme ya da üretkenlik araçları gibi Galaxy AI özellikleri, farklı form faktörlerinde kullanıcıların günlük alışkanlıklarına göre farklı şekillerde değer üretiyor.

Yapay zekâyı kullanıcıların yaşamına en doğal biçimde entegre eden deneyimler tasarlayan Samsung, yeni serisiyle bu vizyonunu gerçeğe dönüştürerek kullanıcılara stiline, rutinlerine ve ihtiyaçlarına göre seçebileceği cihazlar sunuyor.

Samsung, Son Dakika

Son Dakika Samsung Mobilin yeni standardı: Samsung’dan her kullanıcı için farklı deneyim sunan Galaxy Z serisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mobilin yeni standardı: Samsung’dan her kullanıcı için farklı deneyim sunan Galaxy Z serisi - Son Dakika
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