Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde yangın çıktı.

Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangın depo


içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde meydana geldi. Mutfaktaki ocaktan kaynaklandığı düşünülen yangın sonrası bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın depo içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü. Yangın mutfak bölümünde maddi hasara neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

İtfaiye, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürme uçağı düştü, ABD'liler öldü
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Kız çocuğunu kaçıran uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu Kahramanmaraş'ta kanlı infaz aydınlatıldı! Hala ve yeğen gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 03:50:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]