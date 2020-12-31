Moda dünyasına bomba düştü: Ünlü modacı erkek modellere tacizle suçlanıyor - Son Dakika

Moda dünyasına bomba düştü: Ünlü modacı erkek modellere tacizle suçlanıyor

31.12.2020 13:18
Moda dünyasına bomba düştü: Ünlü modacı erkek modellere tacizle suçlanıyor, System.String[]

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR37 yaşındaki Amerikalı tasarımcı Alexander Wang, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR37 yaşındaki Amerikalı tasarımcı Alexander Wang, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Her şeyin fitilini ateşleyen ise sosyal medyada yapılan paylaşımlar oldu. Bazıları isimlerini açıkça belli eden bazıları da isimsiz paylaşımlarda birçok kişi Wang'ın cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.

MODEL OWEN MOONEY YAŞADIKLARINI ANLATTI Instagram'da yer alan moda içerikli hesaplar S--- Model Management ve Diet Prada adlı hesaplardan yapılan isimsiz paylaşımlarda Wang'a yönelik suçlamalar yer aldı. Kimliğini açıkça gözler önüne seren model Owen Mooney, yaşadığını deneyimi anlattı ve bunun başkalarına da yaşadıkları benzer tecrübeleri paylaşmak için cesaret verdiğini ileri sürdü.

'BAŞIMI BİR ÇEVİRDİM, ONU GÖRDÜM'Owen Mooney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alexander Wang ile karşılaşmasını anlattı. Mooney, ünlü modacı ile 2017 yılında New York'ta kalabalık bir gece kulübünde karşılaştığını söyledi. Owen Mooney, önce kalabalıkta birisi tarafından elle taciz edildiğini ve bu yüzden şok geçirdiğini ileri sürdü. Bunu kimin yaptığını görmek için başını sol tarafa çevirdiğinde de Alexander Wang'ı gördüğünü anlattı. Bu durumun şaşkınlığını artırdığını da belirtti Mooney.

KİM OLDUĞUNU BİR TAKİPÇİSİ SÖYLEDİFakat Mooney, ilk paylaşımında Alexander Wang'ın adını vermedi. Sadece "ünlü bir tasarımcı" diye söz etti. Ancak onun bu paylaşımına gelen bir yorum bu kişinin Wang olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Owen Mooney de " Bu yorum beni gerçekten şaşırttı" diyerek o kişinin gerçekten Alexander Wang olduğunu belirtti. Mooney, Wang'ın benzer şekilde davrandığı çok sayıda kişi olduğunu da ekleyerek "Bu durumda artık onun açığa çıkarılması gerekiyordu" diye sözlerini sürdürdü.

'AÇIĞA ÇIKARILMASI GEREKİYORDU'Bu arada S--- Model Management ve Diet Prada'nın sosyal medya hesaplarında da Wang'a benzer suçlamalar yönelten, anonim kullanıcılardan gelen anlatılara da yer verildi. Bazı kişiler Alexander Wang'ın kendilerini partiye davet ettiğini ve kendi limuziniyle giderken su ikram ettiğini, bu suyun içinde ise uyuşturucu ilaç bulunduğunu ileri sürdü.

'ARKADAŞIM KENDİNİ BİR ODADA BULDU'Bir başka paylaşımda ise benzer bir tecrübe yer aldı. Bu kişi olup bitenlerin bir arkadaşının başına geldiğini ileri sürüp şu satırları paylaştı: "Arkadaşım modellik yapıyordu. O dönemde Wang ile partiye gitti. Wang aslında içki içmeyen arkadaşıma içecek bir şeyler ısmarlamak istedi. Arkadaşım da nezaket gereği bunu kabul etti. Ama içkileri bittikten sonra arkadaşımın hatırladığı şey Alexander Wang ile bir odada bulundukları ve modacının onu taciz ederken giysilerini çıkarmaya çalıştığıydı."

ALEXANDER WANG SUSKUN Yapılan bu sosyal medya paylaşımlarının ardından birçok kişi yaşadığı benzer tecrübeleri anlatıp Alexander Wang tarafından tacize uğradığını ileri sürdü. Wang ise ne kendisi ne de sözcüsü aracılığıyla bu iddialara yanıt verdi.

SİYAH KULLANIMI İLE TANINIYOR

Amerikalı moda tasarımcısı Wang, 2005 yılında kendi adını taşıyan moda markasını kurdu ve 2008 yılında CFDA/ Vogue Moda Fonu'na layık görüldükten sonra tanındı. Kasım 2012'den Temmuz 2015'e kadar Wang, Balenciaga'da Yaratıcı Yönetmen olarak görev yaptı. Wang, kentsel esintili tasarımları ve siyah kullanımı ile tanınır.

Moda dünyasına bomba düştü: Ünlü modacı erkek modellere tacizle suçlanıyor

Prada, Medya, Taciz, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Moda dünyasına bomba düştü: Ünlü modacı erkek modellere tacizle suçlanıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton'a şövalye unvanı verildi         
12:43
Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi         
11:56
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
11:39
Konya'da otobüs şoförünü döven saldırganın ifadesi pes dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım Konya'da otobüs şoförünü döven saldırganın ifadesi pes dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım         
11:36
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız         
11:18
Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi         
11:02
Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum         
10:36
Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular         
10:24
Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı         
10:20
Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi Türk bilim insanları, koronavirüs teşhisini 10 saniyede ve yüzde 99 güvenilirlikte yapan tanı sistemi geliştirdi         
09:44
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 13:40:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Moda dünyasına bomba düştü: Ünlü modacı erkek modellere tacizle suçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei