Moda dünyasına bomba düştü: Ünlü modacı erkek modellere tacizle suçlanıyor

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR37 yaşındaki Amerikalı tasarımcı Alexander Wang, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Her şeyin fitilini ateşleyen ise sosyal medyada yapılan paylaşımlar oldu. Bazıları isimlerini açıkça belli eden bazıları da isimsiz paylaşımlarda birçok kişi Wang'ın cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.

MODEL OWEN MOONEY YAŞADIKLARINI ANLATTI Instagram'da yer alan moda içerikli hesaplar S--- Model Management ve Diet Prada adlı hesaplardan yapılan isimsiz paylaşımlarda Wang'a yönelik suçlamalar yer aldı. Kimliğini açıkça gözler önüne seren model Owen Mooney, yaşadığını deneyimi anlattı ve bunun başkalarına da yaşadıkları benzer tecrübeleri paylaşmak için cesaret verdiğini ileri sürdü.

'BAŞIMI BİR ÇEVİRDİM, ONU GÖRDÜM'Owen Mooney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alexander Wang ile karşılaşmasını anlattı. Mooney, ünlü modacı ile 2017 yılında New York'ta kalabalık bir gece kulübünde karşılaştığını söyledi. Owen Mooney, önce kalabalıkta birisi tarafından elle taciz edildiğini ve bu yüzden şok geçirdiğini ileri sürdü. Bunu kimin yaptığını görmek için başını sol tarafa çevirdiğinde de Alexander Wang'ı gördüğünü anlattı. Bu durumun şaşkınlığını artırdığını da belirtti Mooney.

KİM OLDUĞUNU BİR TAKİPÇİSİ SÖYLEDİFakat Mooney, ilk paylaşımında Alexander Wang'ın adını vermedi. Sadece "ünlü bir tasarımcı" diye söz etti. Ancak onun bu paylaşımına gelen bir yorum bu kişinin Wang olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Owen Mooney de " Bu yorum beni gerçekten şaşırttı" diyerek o kişinin gerçekten Alexander Wang olduğunu belirtti. Mooney, Wang'ın benzer şekilde davrandığı çok sayıda kişi olduğunu da ekleyerek "Bu durumda artık onun açığa çıkarılması gerekiyordu" diye sözlerini sürdürdü.

'AÇIĞA ÇIKARILMASI GEREKİYORDU'Bu arada S--- Model Management ve Diet Prada'nın sosyal medya hesaplarında da Wang'a benzer suçlamalar yönelten, anonim kullanıcılardan gelen anlatılara da yer verildi. Bazı kişiler Alexander Wang'ın kendilerini partiye davet ettiğini ve kendi limuziniyle giderken su ikram ettiğini, bu suyun içinde ise uyuşturucu ilaç bulunduğunu ileri sürdü.

'ARKADAŞIM KENDİNİ BİR ODADA BULDU'Bir başka paylaşımda ise benzer bir tecrübe yer aldı. Bu kişi olup bitenlerin bir arkadaşının başına geldiğini ileri sürüp şu satırları paylaştı: "Arkadaşım modellik yapıyordu. O dönemde Wang ile partiye gitti. Wang aslında içki içmeyen arkadaşıma içecek bir şeyler ısmarlamak istedi. Arkadaşım da nezaket gereği bunu kabul etti. Ama içkileri bittikten sonra arkadaşımın hatırladığı şey Alexander Wang ile bir odada bulundukları ve modacının onu taciz ederken giysilerini çıkarmaya çalıştığıydı."

ALEXANDER WANG SUSKUN Yapılan bu sosyal medya paylaşımlarının ardından birçok kişi yaşadığı benzer tecrübeleri anlatıp Alexander Wang tarafından tacize uğradığını ileri sürdü. Wang ise ne kendisi ne de sözcüsü aracılığıyla bu iddialara yanıt verdi.

SİYAH KULLANIMI İLE TANINIYOR

Amerikalı moda tasarımcısı Wang, 2005 yılında kendi adını taşıyan moda markasını kurdu ve 2008 yılında CFDA/ Vogue Moda Fonu'na layık görüldükten sonra tanındı. Kasım 2012'den Temmuz 2015'e kadar Wang, Balenciaga'da Yaratıcı Yönetmen olarak görev yaptı. Wang, kentsel esintili tasarımları ve siyah kullanımı ile tanınır.