Moğolistan Gazeteciler Konfederasyonu'ndan AA'ya ziyaret

Moğolistan
Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Mandakhbayar Kharkhuu ve Genel Sekreter
Altantsetseg Sukhbaatar'ın da bulunduğu gazeteciler heyeti, Anadolu Ajansı
(AA) İstanbul
Ofisi'ni ziyaret etti.
Moğolistan için önem taşıyan ülkeleri ülke kamuoyuna, Moğolistan'ı da diğer ülkelerde tanıtmaya yönelik "Media Tour 2019" programı kapsamında gerçekleşen ziyarette, AA Türkiye
Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez
, heyete ajans hakkında bilgi verdi.
TBMM açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın 2020'de 100. yılını kutlamanın heyecanını yaşadığını belirten Öymez, 13 dilde yayın yapan ajansın sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde güvenilen bir haber kaynağı olduğunu söyledi.
Öymez, Türkiye'de ulusal gazetelerde yayımlanan fotoğrafların yüzde 63'ü, haberlerin yüzde 40'ının AA tarafından sağlandığını dile getirerek, ulusal haber sitelerinin de her gün AA'nın özel haberlerinin yüzde 89'unu kullandığını kaydetti.
Global muhabir ağı bulunan AA'nın Türkiye dışında 43 merkezde ofisinin, 100 ülkede temsilciliğinin, 76 ülkeden aboneliğinin, 124 uyruktan da çalışanının bulunduğunu anlatan Öymez, "Günde ortalama 1600-1700 arasında haber ve fotoğraf geçiyoruz, 400 civarında video yayımlıyoruz. Özellikle Orta Doğu
'daki sıcak gelişmeleri aktarma konusunda dünyadaki en önemli haber ajansları arasında sayılırız. Haber Akademisi adı altına eğitim faaliyetleri veren ciddi bir kurumumuz var." dedi.
Hasan Öymez, THY'nin direkt uçuş yapma talebinin Moğol makamlarınca kabul görmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı vurguladı.
Öymez, Moğolistan Gazeteciler Konfederasyonu'na AA'nın 6 ay ücretsiz aboneliğini sağlayacaklarını dile getirdi.
"İki ülke arasındaki haberciliği geliştirmek için destek vereceğiz"
Moğolistan Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Mandakhbayar Kharkhuu da 68 yıldır faaliyet gösteren konfederasyonun 4 bin 700 çalışanı olduğunu söyledi.
Montsame Haber Ajansı ile AA'nın birlikte çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kharkhuu, Moğolistan ve Türkiye arasındaki haberciliği geliştirmek için destek sağlayacaklarını kaydetti.
Ziyarette, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Moğolistan Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Danışmanı Indra Yadamsuren, Fotoğrafçılar Komitesi Başkanı Chadraabal Baramsai, Montsame Haber Ajansı Editörü Byambatsetseg Dondogdorj ile kameraman ve direktör Erdenechuluun Oyun da yer aldı.