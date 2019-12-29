Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Türkiye'yi ziyaret edecek

6 saat önce

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Türkiye'yi ziyaret edecek, System.String[]

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Moldova Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Dodon başkanlığında Ankara'da yapılacak.

Türkiye ve Moldova arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Moldova, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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