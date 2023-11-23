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MOSSAD adına casusluk yapan iki kişi, İstanbul Havalimanı'nda enselendi - Son Dakika

MOSSAD adına casusluk yapan iki kişi, İstanbul Havalimanı'nda enselendi

İsrail istihbaratı adına Türkiye'de casusluk yaptığı tespit edilen iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı öğrenildi.

MOSSAD adına casusluk yapan iki kişi, İstanbul Havalimanı\'nda enselendi
23.11.2023 - 16:59,  Güncelleme: 17:04
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Türkiye'de yaşayan Filistinli yazılımcı Omar A. ile iş yapma bahanesiyle iletişime geçerek İsrail istihbaratı adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler Nikola Radonjıc ve Foad Osama Foad Hıjazı tutuklandı.

FİLİSTİNLİ YAZILIMCIYA İŞ TEKLİFİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Raed Gazzal'ın İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı bir şirket adına çalıştığı, Filistinli yazılımcı Omar A'nın ise Gazzal'dan iş teklifi aldığı tespit edildi.

HESABINA PARA GÖNDERİLDİ

İsrail istihbaratı adına çalıştığı belirlenen şüpheli Nikola Radonjıc'in de iletişime geçtiği Omar A. ile iş teklifiyle ilgili görüşmek için İstanbul'a geldiği, hazırladığı proje karşılığında deneme amacıyla Filistinli yazılımcının hesabına para transfer ettiği belirlendi. İsrail İstihbarat Servisi'nin zaman zaman bu yöntemle kişilerle görüşme gerçekleştirdiği, bu olayda da bahse konu şirket üzerinden bilgi toplandığı anlaşıldı.

7 EKİM'DE HAVALİMANINDA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Radonjıc'in İsrail İstihbarat Servisi'yle bağlantılı olduğu yönündeki tespitler üzerine "askeri ve siyasal casusluk" suçlamasıyla 7 Ekim'de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı, ardından tutuklandığı öğrenildi.

BİR ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLU

Yine İsrail istihbaratı adına Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen Foad Osama Foad Hıjazı'nin de aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Mossad, İsrail, Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik MOSSAD adına casusluk yapan iki kişi, İstanbul Havalimanı'nda enselendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MOSSAD adına casusluk yapan iki kişi, İstanbul Havalimanı'nda enselendi - Son Dakika
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