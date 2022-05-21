Motokros parkurunda sporcu ve seyircilere "Edirne tarhanası" ikram edildi - Son Dakika
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Motokros parkurunda sporcu ve seyircilere "Edirne tarhanası" ikram edildi

21.05.2022 15:48

Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros şampiyonalarının yapıldığı parkurda sporcu ve seyircilere Edirne tarhanası ikram edildi.

Edirne'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, Türkiye LIQUI MOLY, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa Motokros şampiyonalarının yapıldığı parkurda sporcu ve seyircilere Edirne tarhanası ikram edildi.

Edirne Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kurulan standa, Devecihan Kültür Merkezi Rumeli Kültür Sanat Akademisi mutfağında hazırlanan tarhana çorbası getirildi.

Mutfak çalışanları, seyircilere ve servis alanındaki sporcu ve mekanikerlere tarhana çorbası ikram etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayeleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle ilan edilen "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin sürdüğünü söyledi.

Etkinlikler kapsamında Türk mutfak kültürünün şifa dolu reçetelerini tanıttıklarını belirten Soytürk, "Edirne'de düzenlenen motokros şampiyonalarında sporcularımıza ve seyircilere Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden Edirne tarhanası ikram ediyoruz. Onlara güç kuvvet verecektir. Haftamızı, söyleşilerle, tadımlarla ve sokak lezzetleriyle kutlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da standı ziyaret etti.

Motokros parkurunda sporcu ve seyircilere Edirne tarhanası ikram edildi
Motokros parkurunda sporcu ve seyircilere Edirne tarhanası ikram edildi
Motokros parkurunda sporcu ve seyircilere Edirne tarhanası ikram edildi
Motokros parkurunda sporcu ve seyircilere Edirne tarhanası ikram edildi
Motokros parkurunda sporcu ve seyircilere Edirne tarhanası ikram edildi

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Kaynak: AA

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