Son Dakika Haberleri: Motor arızası yapan botlardaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
Son Dakika Güncel Motor arızası yapan botlardaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Motor arızası yapan botlardaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 4 lastik bottaki 88 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Motor arızası yapan botlardaki düzensiz göçmenler kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen 4 lastik bottaki 88 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarıyla harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, botlardaki Suriye, Filistin, Mısır, Myanmar, Güney Afrika, Kongo, Nijerya, Irak ve Senegal uyruklu 88 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler, aynı bölgede hareket halindeki 2 lastik botta bulunan 52 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Sahil Güvenlik botlarıyla karaya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 140 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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