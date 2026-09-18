Trafikte yeni sayfa açılıyor! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar

Motosiklet kazalarındaki artış sonrası harekete geçildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni denetim sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MOTOSİKLET KAZALARINDA DİKKAT ÇEKEN ORAN

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber'de katıldığı programda trafik güvenliğiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde artan motosiklet kazalarına dikkat çeken Çiftçi, "Türkiye'de şu an 2 kazadan biri motosiklet kaynaklı" ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi, özellikle büyükşehirlerde motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte kazaların da daha görünür hale geldiğini belirtti. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde motosikletlere yönelik özel bir eylem planı hazırlandığını açıkladı.

MOTOKURYELER İÇİN YENİ DENETİM DÖNEMİ

Çiftçi, motosiklet kazalarında motokuryelerin durumuna ilişkin de dikkat çeken rakamlar verdi. Motosiklet kullanıcıları arasında motokuryelerin oranının yüzde 1,6 olduğunu belirten Bakan, motosikletlerin karıştığı kazaların yüzde 16-17'sinin motokuryeler tarafından gerçekleştiğini söyledi. Bakan, bu oranın bakanlık tarafından yakından takip edildiğini ve özellikle yoğun teslimat temposunda çalışan kuryelere yönelik ek tedbirlerin uygulanacağını ifade etti. Uzun çalışma saatleri, zaman baskısı ve yoğun şehir trafiğinin motosiklet sürücülerini daha fazla riskle karşı karşıya bıraktığını belirten Çiftçi, yeni plan kapsamında denetimlerin artırılacağını kaydetti.

8 AYDA 121 MİLYON TRAFİK DENETİMİ

İçişleri Bakanı Çiftçi, yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen trafik denetimleri hakkında da bilgi verdi. Bu dönemde ülke genelinde yaklaşık 121 milyon trafik denetimi yapıldığını açıklayan Çiftçi, bu kontrollerin yaklaşık 10 milyonunun motosikletlere yönelik gerçekleştirildiğini belirtti. Yeni düzenlemeler sonrası ölümlü trafik kazalarında azalma görüldüğünü aktaran Bakan Çiftçi, denetimlerin önümüzdeki dönemde daha yoğun şekilde devam edeceğini söyledi.

DENETİMLER ARTACAK

Bakan Çiftçi, motosiklet kullanımındaki artış nedeniyle güvenlik çalışmalarının öncelikli hale geldiğini belirtti. Çiftçi, "Bunlara yönelik bir eylem planı hazırladık, denetimleri artırdık. Önümüzdeki günlerde bu daha da görünür hale gelecek" açıklamasını yaptı.