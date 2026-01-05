Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
05.01.2026 18:49
İzmir'de emniyet şeridindeki kamyona çarpan motosiklet sürücüsü Ömer Lütfi Tekin yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde olan kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Ömer Lütfi Tekin (26) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde, Çevreyolu Bornova istikameti Işıkkent kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer Lütfi Tekin'in (26) kullandığı motosiklet, sürücüsü S.D. (29) tarafından emniyet şeridinde park halinde olan kamyona arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Tekin, kanlar içinde yere savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü S.D. gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

