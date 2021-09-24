Üye Girişi
SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu - Son Dakika

SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu

24.09.2021 12:46

Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştuVIDEO YOKKUŞADASI, (DHA) -DÜNYA Motosiklet Federasyonu (FIM) ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde, Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl Aydın ve İzmir rotalarında düzenlenen Mototour of Nations Türkiye sona erdi.

Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu

VIDEO YOK

KUŞADASI, (DHA) -

DÜNYA Motosiklet Federasyonu (FIM) ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde, Kuşadası Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl Aydın ve İzmir rotalarında düzenlenen Mototour of Nations Türkiye sona erdi. Toplam 3 gün süren organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden gelen 100 motosiklet sürücüsü Kuşadası'nda buluştu. Antik kentler ile turistik yerleri dolaşan motosikletliler, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla bölgenin tanıtımına önemli katkıda bulundu. Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle 21-24 Eylül tarihleri arasında Aydın ve İzmir'de gerçekleşen organizasyona İspanya, Portekiz, Çekya, Belçika, Hollanda, İtalya, İsviçre, Hırvatistan, Yunanistan, Ürdün, Irak, Filistin ve Suriye'den 120 motosiklet sürücüsü katıldı.

Konaklamalarını ve rota başlangıçlarını Kuşadası'ndan yapan motosiklet tutkunları, 3 gün boyunca Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Apollon Tapınağı ile ünlü Didyma Antik Kenti, Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'ni dolaşıp, Urla'daki KEY Müzesi ile Selçuk Efes Müzesi'ni ziyaret etti. Daha önce Portekiz, Monako, İtalya, Ürdün ve Tunus'ta gerçekleştirilen organizasyonun Türkiye ayağına motosiklet sürücüleri yoğun ilgi gösterdi. Organizasyon için 5 bin kilometre yol yaparak Portekiz'den Kuşadası'na gelen Paulo ve Neusa Mendes çiftine teşekkür plaketi verildi. 21 yaşındaki Çekyalı Pavlina Jalovecka turun en genç, 80 yaşındaki Belçikalı Andre Keyers ise turun en yaşlı motosiklet sürücüsü oldu. En iyi federasyon Portekiz, en iyi kulüp de Porto Motosiklet Kulübü seçildi.

KADIN SÜRÜCÜLER YARIŞTI

Organizasyona Mendes Neusa, Ferragud Chacon Joana, Jalovecka Pavlina, Gurevich Andrea, Fornalova Marie olmak üzere 5 kadın sürücü katıldı. FIM Mototour of Nations TURKEY'in son gününde Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kuşadası Belediyesi tarafından motosiklet sürücüleri için bir yemek düzenlendi. Yemeğe Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Remzi Çengel ve Yusuf Atak, Belediye Meclis Üyeleri Tibet Özer, Emre Fazlılar, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) CEO Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Damiano Zamana, Uluslararası Motosiklet Federasyonu FIM Tur Komisyonu Direktörü Nuno Leite ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan gecede motosikletçiler, ünlü sanatçı Fedon'un seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

"TARİHİ DOKUYA HAYRAN KALDIK"

Gecede konuşan Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) CEO Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Damiano Zamana, 'Başta Kuşadası Belediyesi olmak üzere bu etkinliği gerçekleştirmemize destek olan bütün kurumlara teşekkür ederim. Aydın ve İzmir'de 3 gün boyunca eşsiz tarihi mirasların bulunduğu alanları görme fırsatı bulduk. Eserler gerçekten çok iyi korunmuş. Kuşadası ve İzmir'in tarihi dokusuna hayran kaldık" dedi.

"TÜRKİYE DÖRT MEVSİM TATİLE UYGUN"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da, 'Sizleri kentimizde gördüğümüz için çok mutlu oldum. Türkiye, dünyada dört mevsimin yaşandığı, iklimi yılın her döneminde tatil yapmaya elverişli olduğu ender ülkelerden bir tanesi. Bu nedenle sizleri her zaman tatil için ülkemize bekliyoruz" diye konuştu.

"HER ZAMAN DESTEK OLMAYA HAZIRIZ"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise, 'Öncelikle herkese Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını getirdim. Kendisi de bir motosiklet tutkunu olarak sizleri güzel kentimiz Kuşadası'nda misafir ettiği için çok mutlu oldu. Kuşadası Belediyesi olarak turizme katkı sunacak her türlü organizasyona destek olmaya hazırız. Umarım sizlerle güzel kentimizde tekrardan buluşma fırsatı buluruz" ifadelerini kullandı.

SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu
SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu
SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu
SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu
SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu
SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu
SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu
SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu
SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu
SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu

Motosiklet, Kuşadası, Türkiye, TMF, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak 13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti 13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 24 Eylül 2021 12:57 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 24 Eylül 2021
İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü 12:46 İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı 12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı 11:56 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı
Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı 11:50 Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı Murat Ülker, zincir marketlere yönelik 11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin

Son Dakika Haberleri
13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak
13:16 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın
13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti
12:56 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 24 Eylül 2021
12:45 İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü
12:28 iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor
12:11 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak
12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı
12:00 Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti
11:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı
İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'da market alışverişinden kare paylaşan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:19
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Çin kripto paralarla ilgili tüm işleri yasakladı! Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi Çin kripto paralarla ilgili tüm işleri yasakladı! Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi         
13:09
Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek         
12:49
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak         
12:12
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
AK Partili il başkanından AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim         
10:45
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar         
10:36
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 13:26:39. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Motosiklet tutkunları Kuşadası'nda buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement