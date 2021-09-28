Motosiklet tutkunu Nazlı'dan üzücü haber! 70 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Kütahya'da 2 ay önce meydana gelen feci kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Nazlı Asıldan (21), 70 gündür verdiği yaşam savaşını kaybederek sevenlerini yasa boğdu.

HERKES ONUN İÇİN DUA EDİYORDU

Kütahya- Eskişehir kara yolu Fuar Kavşağı'nda 19 Temmuz'da, A.Ş. yönetimindeki 43 ACH 332 plakalı otomobil ile çarpışan 43 AAY 552 plakalı motosikletin sürücüsü Nazlı Asıldan, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 70 günlük tedavi sürecine rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Genç kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çalca Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Baba Raif Asıldan'ın yakınlarına, kaza yapar endişesiyle kızını motosiklet tutkusundan vazgeçiremediğini, bu nedenle 2 yıl önce çok istemesine rağmen kızına motosiklet almadığını, ancak kendisinin çalışarak kazandığı parayla aldığını söylediği belirtildi.