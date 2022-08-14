Motosikletini çalan şüpheliden motosikletini istedi, silahla karşılık aldı - Son Dakika
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Motosikletini çalan şüpheliden motosikletini istedi, silahla karşılık aldı

14.08.2022 22:40

Motosikletini çalan şüpheliden motosikletini istedi, silahla karşılık aldı Mahalle sakinleri silah ve bıçak kullanan şüphelileri polis kurtarırken, şüpheli polisi kolunda bıçakladı Olayı polis havaya ateşe ederek kontrol altına aldıMERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde hem suçlu hem de güçlü...

Motosikletini çalan şüpheliden motosikletini istedi, silahla karşılık aldı

Mahalle sakinleri silah ve bıçak kullanan şüphelileri polis kurtarırken, şüpheli polisi kolunda bıçakladı

Olayı polis havaya ateşe ederek kontrol altına aldı

MERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde hem suçlu hem de güçlü olay yaşandı. Motosiklet hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliden motosikletini isteyen kişiye silah ve bıçakla karşılık verildi. Mahalle sakinlerinin tepkisini çeken şüpheliler linç edilmek istendi. Dayak yiyen şüpheli ve babasını, polisi kurtarırken, zanlı polisi kolunda bıçakladı, polisi havaya ateşe ederek olayı kontrol altına alabildi.

Olay ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, A.E. adlı kişinin gündüz saatlerinde işyerinin arkasında bulunan motosikleti çalındı. Motosikletinin çalındığını fark eden A.E. işyeri kamerasına bakarken, motosikletini çalan kişinin mahallede oturan şahıs olduğunu tespit etti. Motosiklet sahibi A.E. motosikletini çaldığını iddia ettiği İ.Ö.'de motosikletini getirmesini istedi. Çalmadığını söyleyen İ.Ö. ile babası M.Ö. karşı tarafa küfür ederek tehdit etmeye başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ö. ile babası M.Ö. silahla karşılık verdi. Mahalle sakinlerinin tepkisini alan baba ve oğlunu saldırdılar. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Polisin müdahalesine rağmen ayrılmayan taraflar polis durdurmak için havaya ateş etti. Şüpheli İ.Ö. olaya müdahale eden Asayiş Büro Amirliği ekiplerinden F.A.'ı bıçakla kolundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumun iyi olduğu öğrenildi. Baba ile oğlu gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletini çalan şüpheliden motosikletini istedi, silahla karşılık aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletini çalan şüpheliden motosikletini istedi, silahla karşılık aldı - Son Dakika
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