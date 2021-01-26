Mozart gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycanlı gemicinin cenazesi Türkiye'ye gönderilecek - Son Dakika

Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycanlı gemicimizin cenazesi Librevil'e getirildi. Cenazesini bu akşam THY uçağıyla Türkiye'ye göndereceğiz." ifadesi kullanıldı.

Gine Körfezinde saldırıya uğrayan Mozart gemisinde hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu çalışanın cenazesinin THY uçağıyla bu akşam Türkiye 'yi gönderileceği bildirildi.

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