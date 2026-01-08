MSB: "Suriye\'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır"

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesini desteklediğini ve yardım talep etmesi halinde Suriye'ye gerekli desteğin sağlanacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki faaliyetleri, hudut güvenliği, savunma sanayii, personel temini ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aktürk, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci ve Birinci İnönü Zaferi'nin 105'inci yıl dönümleri olduğunu hatırlatarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade etti.

Suriye harekat alanlarında 743 kilometre tünel imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama ile mağara, sığınak, barınak ve mayın ile el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Aktürk, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun Menbic'de imha edilen 2 kilometrelik tünelle birlikte 743 kilometreye ulaştığını söyledi. Aktürk, bu kapsamda Tel Rıfat'ta tespit edilen tünellerin tamamının, Menbic'de ise yüzde 91'inin imha edildiğini kaydetti.

Sınırlarda 108 kişi yakalandı

Hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Yılbaşından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 1'i terör örgütü mensubudur. 853 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gazze için uluslararası topluma çağrı

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlallerine yeni yılda da devam ettiğini belirterek "Gazze'deki ateşkes ihlallerine yeni yılda da devam etmekte ve birçok yardım kuruluşunun lisansını çeşitli bahanelerle iptal ederek bölgeye yapılan insani yardımları kısıtlamaktadır. İsrail'in ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasına izin vermesi uluslararası toplumun ortak beklentisidir" diye konuştu.

Uluslararası toplantılar ve temaslar

Aktürk, Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu'na katkıda bulunacak ülkelerin genelkurmay başkanlarının katılımıyla 5 Ocak'ta uzaktan görüntülü toplantı icra edildiğini hatırlatarak, "Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu Komite Toplantısı ile komuta devri ve aktivasyon töreni Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığında bugün (8 Ocak) icra edilmektedir" dedi.

Savunma sanayiinde yerli ve milli ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırıldığını belirten Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına muhtelif miktarda Seyyar Havan Tespit Radarı, MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3) ve Milli Piyade Tüfeği'nin (MPT-76) muayene ve kabul işlemleri tamamlanarak envantere alındığını bildirdi.

Personel temini ve bedelli askerlik

Aktürk, personel temini kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 yılı uzman erbaş ve sözleşmeli er başvurularının 18 Ocak'a, MSB ve bağlı kurumlar için memur ve sözleşmeli personel başvurularının 25 Ocak'a, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvurularının ise 29 Ocak'a kadar devam edeceğini duyurdu. Bedelli askerlik tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 2026 yılının ilk altı ayı için 333 bin 89 lira olarak belirlendiğini belirten Aktürk, başvuruların 7 Ocak itibarıyla başladığını söyledi.

"Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır"

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünün Halep'te sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybetmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümetinin kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu başlattığını bildirdi. Bakanlık, "Söz konusu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Ukrayna'ya barış gücü ve Karadeniz güvenliği

MSB, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı girişime Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu da belirterek, "Türkiye'nin Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması ve müteakiben görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. Bunun yanında ülkemiz, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askeri planlamalara liderlik etmektedir. Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz'deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu, tarafsız ve tavizsiz bir biçimde uygulamıştır, uygulamaya da devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Yunanistan basınındaki "taciz" iddiaları

Bakanlık, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde Türkiye'nin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunduğunu belirtti. Bu girişimlerin uluslararası hukuk çerçevesinde ve Türkiye'nin girişimleriyle etkisiz kılındığı kaydedildi. Bu kapsamda Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşeme faaliyetlerinin yakından takip edildiği aktarılarak, Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik herhangi bir tacizin söz konusu olmadığı ifade edildi.

İsrail'in Somaliland'i tanıması

Bakanlık, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu da vurguladı. Bu adımın Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığı ve bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirdiği ifade edildi. Bakanlık, söz konusu kararın bugüne kadar 70'in üzerinde ülke ve uluslararası organizasyon tarafından kesin bir dille reddedildiğini hatırlatarak, "Türkiye, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali'nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde Somali ordusunun Havarij terör örgütü (El Şebap) ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri alt yapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA