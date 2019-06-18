MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi'nde iş birliğini...
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MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen teknik görüşmelerin ikincisi Ankara'da gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:35 Kaynak: İHA
MSB: "Türkiye
ve Yunanistan
Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi
'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen teknik görüşmelerin ikincisi Ankara
'da gerçekleştiriliyor." - ANKARA
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