Son Dakika Haberleri: MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi'nde iş birliğini...
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MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi'nde iş birliğini...

57 dakika önce

MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen teknik görüşmelerin ikincisi Ankara'da gerçekleştiriliyor.

MSB:
MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi'nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen teknik görüşmelerin ikincisi Ankara'da gerçekleştiriliyor." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:35 Kaynak: İHA
baka, yunanistan, türkiye, ege denizi, Politika
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