Son Dakika Haberleri: MTDF Başkan Öter: "Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır"
Son Dakika Yerel MTDF Başkan Öter: 'Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır'

MTDF Başkan Öter: "Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır"

8 dakika önce

MTDF Başkan Öter: "Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır"MARDİN - Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif Öter, Barış Pınarı Harekatına destek verdiğini belirtti.

MTDF Başkan Öter: "Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır"

MARDİN - Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif Öter, Barış Pınarı Harekatına destek verdiğini belirtti. Öter, "Bu harekat devletimizin beyan ettiği üzere Türkiye'nin geleceği, birliği beraberliğini korumak adına başlatılan bir harekattır. Her devletin olduğu gibi burada da Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır" dedi.

Dün öğle saatlerinde terör örgütü PKK- YPG tarafından Suriye sınırından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk köylerine atılan havan saldırısı sonucu 2 sivil şehit olmuş, 12 kişi de yaralanmıştı. Şehit yakınları Kızıltepe İpek Mahallesi Taziye Evinde kabul ederken. Türkoğlu ailesine başsağlığı dileyen MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her zaman devletin yanında olduğunu kaydeden Başkan Öter, "Bu harekat devletimizin beyan ettiği üzere Türkiye'nin geleceği, birliği beraberliğini korumak adına başlatılan bir harekattır. Her devletin olduğu gibi burada da Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır" dedi.

Türkiye Cumhuriyet'nin başına gelebilecek terör tehditlerini yok etmek için çalışma başlattığını aktaran Öter, "Biz bölgenin sıfır noktasındayız. En çok bu bölge etkilenecek. İlerde ırak gibi bir durum meydana gelirse, biliyorsunuz Irak'ı üçe böldüler. İleride Türkiye'nin başına bir bela gelecekse bunun önlemini almak için her büyük devlet gibi Türkiye'de kendi önlemini alacak. Her ülke kendi geleceğini korumak için bekasının gereği yapmak ne ise Türkiye'de bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Biz her konuda devletimizin yanındayız. Ama ölümler canımız yakıyor. Bütün ölümlere karşıyız fakat devletimizin, ülkemizin, birliğimizin yanındayız her zaman" diye konuştu.

MTDF Başkan Öter: Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır

Barış Pınarı Harekatı, Mehmet Şerif, Türkiye, Mardin, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:02 Kaynak: İHA
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