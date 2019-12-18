MTSO 134'üncü yaşını kutladı - Son Dakika
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MTSO 134'üncü yaşını kutladı

7 saat önce

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının (MTSO) 134'üncü kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

MTSO 134'üncü yaşını kutladı, System.String[]

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının (MTSO) 134'üncü kuruluş yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, "Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, meclisi, komiteleri ve çalışanlarıyla Mersin'in en büyük, güçlü ve kucaklayıcı ailesi" dedi.


MTSO'nun 134'üncü yaşı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törene, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, meclis ve komite üyeleri katıldı. Törende, Kızıltan ve İzol tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.


"Mersin'i ileriye taşıyabilecek en önemli güç Mersin Ticaret ve Sanayi Odasıdır"


Oda Başkanı Kızıltan, törende duygusal anlar yaşadı. Konuşmasına "Bugün doğum günümüz" diyerek başlayan Kızıltan, hep gülerek geçirecekleri, başarılarla dolu nice 134 yıllar diledi. Oda üyeleriyle 134'üncü yılda da bir kez daha buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kızıltan, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde buluşmak kıvanç verici. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, meclisi, komiteleri ve çalışanlarıyla Mersin'in en büyük, güçlü ve kucaklayıcı ailesi" diye konuştu.


MTSO'nun, her daim Mersin için çalıştığını dile getiren Kızıltan, "Mersin'i düşünenler, Mersin için çalışanlar, üretenler, istihdam oluşturanlar, fabrikalar kuranlar, ihracat, lojistik, turizm yapanlar, önde gelen sivil toplum örgütlerimizin başkanları, hepimiz Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında birlikteyiz. Bu, büyük bir güç. Mersin'i ileriye taşıyabilecek en önemli güç Mersin Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Sloganımız, güçlü MTSO, güçlü Mersin. Ticaret ve Sanayi Odasını geçmişten bugüne getiren herkese minnet ve şükran duyuyoruz. Yitirdiklerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz, huzur içinde yatsınlar. Bugünlere getirip bize teslim ettikleri MTSO'yu bundan sonra da bizler ve bizden sonra gelecekler çok daha iyi bir yere getirecekler ve Mersin de çok daha iyi bir yere gelecek" ifadelerini kullandı.


"MTSO, kentin birliğine, dirliğine, huzur ve zenginliğine katkı koymaya devam edecek"


Meclis Başkanı İzol ise 134 yıllık bir çınar olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Mersin'in, bu birlik ve beraberliği ile çok daha güzel günler göreceğinin altını çizen İzol, "Elbette sorunlarımız olacak ama inanıyorum ki, Mersin'in güzel insanlarının birbirine olan sevgisi, saygısı, hoşgörüsü ile oluşturduğumuz barış ve huzur atmosferi, MTSO'nun hizmetleri ve Mersin insanının girişimci ruhu ile ortaya çıkan ekonomik refah, kentimizi çok daha güzel bir yer yapacaktır. MTSO, kentin birliğine, dirliğine, huzur ve zenginliğine katkı koymaya devam edecektir. Çünkü Mersin ve Mersinliler bunlara layıktır; ülkemiz ve milletimiz buna layıktır. 134'üncü yılımız kutlu olsun. MTSO'nun bir parçası olmaktan, sizlerle birlikte Mersin'e, ülkeme ve insanımıza hizmet etmekten onur duyuyorum. 'Baki kalan şu kubbede bir hoş seda imiş' düsturuyla her şey bir gün bitse de yaptığımız bu güzel hizmetlerin maneviyatının sonsuza kadar devam edeceğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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