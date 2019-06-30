Son Dakika Haberleri: Muammer Aydın, DSP'deki görevlerinden istifa etti
Son Dakika Politika Haber

Muammer Aydın, DSP'deki görevlerinden istifa etti

1 saat önce

DEMOKRATİK Sol Parti'den (DSP) 31 Mart yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan, 23 Haziran'daki yenileme seçiminde ise adaylıktan çekilen Muammer Aydın, genel başkan yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Muammer Aydın, DSP'deki görevlerinden istifa etti, System.String[]
DEMOKRATİK Sol Parti'den (DSP) 31 Mart yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan, 23 Haziran'daki yenileme seçiminde ise adaylıktan çekilen Muammer Aydın, genel başkan yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
DSP'li Muammer Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamalarda bulundu. Aydın, 2013 yılından bu yana DSP'nin üyesi olduğunu belirterek, 'Üyesi olmaktan onur duyduğum ve bugüne kadar ilke ve kararlarına uyarak görev yaptığım DSP'deki Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulundaki görevimden bugün itibariyle üzülerek istifa ediyorum' dedi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı eleştiren Aydın, açıklamalarını şöyle sürdürdü:  
'Gelinen süreçte, Genel Başkan Önder Aksakal'ın genel olarak partide rahatsızlık yaratan olumsuz tutumu ve 23 Haziran seçimi sürecindeki parti tüzük ve ilkeleri ile başkanlar kurulunun ve parti meclisinin kararlarına aykırı tamamen bireysel, şahsi menfaate dayalı, parti kurumsal kimliğine ve bugüne kadarki partinin fiili ve teorik uygulamalarına, parti menfaatlerine, Onursal Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'in öğretisine ve Demokratik sol kültüre, ülke menfaatlerine ve bu doğrultudaki siyaset anlayışıma ters, toplumda DSP'nin yanlış algılanmasına neden olan açıklamaları benim artık bu görevlerde kalmamam için yeterli sebep oluşturmuştur.'
Partisinin önceki Genel Başkanı Masum Türker'e de teşekkür eden Muammer Aydın, 'Sayın Türker'e tüm Başkanlık Kurulu Üyesi ve Parti Meclisi Üyesi arkadaşlarıma, bu ilkeleri yaşatan ve paylaşan tüm demokratik solculara teşekkür etmeyi bir borç ve görev biliyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir' dedi. 


- Ankara
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:16 Kaynak: DHA
Muammer Aydın, Aydın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'li Muammer Aydın, Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı Mansur Yavaş: Umarım Ankara'da yaşananlar, İstanbul'da yaşanmaz Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması İBB Başkanı İmamoğlu: Bu şehri akıl ve bilimle yöneteceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 18:16:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muammer Aydın, DSP'deki görevlerinden istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]