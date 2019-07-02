Son Dakika Haberleri: Muammer Yıldırım, Demir Grup Sivasspor'da
Son Dakika Spor Haber

Muammer Yıldırım, Demir Grup Sivasspor'da

2 saat önce

DEMİR Grup Sivasspor, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen 29 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.

Muammer Yıldırım, Demir Grup Sivasspor'da, System.String[]
DEMİR Grup Sivasspor, geçen sezon İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen 29 yaşındaki kaleci Muammer Yıldırım'ı renklerine bağladı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sivasspor, dördüncü transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen kaleci Muammer Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Her konuda anlaşma sağlanan Muammer Yıldırım, Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019 - 2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
1990'da Diyarbakır'da dünyaya gelen Muammer Yıldırım futbola Türk Telekomspor altyapısında başladı. Ardından Torbalıspor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu formasını giyen 29 yaşındaki sporcu, 2016 yılından beri Kayserispor kalesini koruyordu.
Sivasspor daha önce kaleci Mamadou Samassa ve defans oyuncuları Marcelo Goiano ile Aaron Appindangoye'yi transfer etmişti.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:52 Kaynak: DHA
İstikbal Mobilya, Rıza Çalımbay, Kayserispor, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir Muhammet Demir'i transfer etti İtalyan basını, Galatasaray'ın yeni forvetini duyurdu Beşiktaş tribünlerinden Orhan Ak'a sert tepki! Watford, Kasımpaşalı Trezeguet'e transfer teklifinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:53:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muammer Yıldırım, Demir Grup Sivasspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]