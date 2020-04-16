Mucur Hastanesi'n 12 Mayıs'ta ihaleye çıkacak - Son Dakika

Mucur Hastanesi'n 12 Mayıs'ta ihaleye çıkacak

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 25 Yataklı Mucur Devlet Hastanesi yapım işinin 12 Mayıs'ta çıkacağını söyledi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 25 Yataklı Mucur Devlet Hastanesi yapım işinin 12 Mayıs'ta çıkacağını söyledi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yaptığı açıklamada 25 Yataklı Mucur Devlet Hastanesi yapım işinin Sağlık Bakanlığı'nca ihaleye çıkarıldığını söyledi. Mucur Devlet Hastanesinin 2 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete gireceğini belirten AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli; "Kovid-19 salgınının yaşandığı günümüzde devletimizce her türlü tedbir alınırken önemli görülen yatırımlara da devam ediyoruz. Mucur'umuz için uzun süredir takip ettiğimiz bu yatırımlardan birisi de 25 Yataklı Devlet Hastanesi yapımı idi. Hastanemizin yapım işi Sağlık Bakanlığımızın Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü İhale Daire Başkanlığınca ihaleye çıkarıldı" dedi. - KIRŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

EuroLeague Başkanı Bertomeu, mayıs sonunu işaret etti

Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi

Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı

Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi

Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi

İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi

Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı

Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler

Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi