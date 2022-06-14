Mudanya Üniversitesi ilk akademik yılında 7 bölümle kapılarını açacak - Son Dakika
Üye Girişi

Mudanya Üniversitesi ilk akademik yılında 7 bölümle kapılarını açacak

14.06.2022 10:58
Mudanya Üniversitesi ilk akademik yılında 7 bölümle kapılarını açacak

Bursa Eğitim ve Kültür Vakfınca kurulan Mudanya Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılında 7 bölümle kapılarını öğrencilere açacak.

Bursa Eğitim ve Kültür Vakfınca kurulan Mudanya Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılında 7 bölümle kapılarını öğrencilere açacak.

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, yaptığı açıklamada, 11 Ekim'de Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde psikoloji, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde endüstri mühendisliği, Sağlık Bilimleri Fakültesinde de hemşirelik, Meslek Yüksekokulunda birçok bölümle faaliyet göstereceklerini duyurdu.

7 bölümle öğretime başlayacaklarını belirten Bingöl, "Çocuklarımızın mutluluğu, sistemin yürümesi, bu fakültelerde iyi eğitim için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Hiçbir teknik eksiğimiz kalmadı. Laboratuvar, kütüphane, sınıflar ve altyapılarımız tamamlandı. Bir dünya üniversitesi olmak istiyoruz. Hem mimari hem altyapı hem de akademik olarak çok ciddi hazırlıklarımız oldu. Kısa süre içinde dünyanın bahsettiği bir üniversite olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Yurt dışında birçok üniversite ziyaretinde bulunduklarını aktaran Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaretlerimizde Türk akademisyenlerle karşılaştık. Hepsi memleket hasreti çekiyor. İçlerinde Bursalılar da var. Yılda bir ay, üniversitemizde öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya gelmek istiyorlar. Biz o hasretlerinden istifade ederek onları buraya çekmeye çalışacağız. Bursa'ya değer katan herkese teşekkür ediyorum. Herkes bu üniversiteyi heyecanla bekliyor. 100'ün üzerinde protokol imzaladık. Bizimle bu yolu yürümek isteyen çok kişi var. Bu bir vakıf üniversitesidir. Biz bunu Bursalılara armağan ettik. Bizim olduğu kadar Bursalıların da üniversitesidir. Buraya maddi ve manevi olarak katkıda bulunmasını istiyoruz."

Bingöl, üniversitenin Çağrışan Mahallesi'nde 103 bin metrekare alanda yer alacağını ifade ederek, "Şu anda 30 bin metrekaresini yaptık. Şu anda 7 bin kişi kapasitemiz var. En az 350 ve üzerine belki bir o kadar da yabancı öğrenci alacağız. Öğrencilerimizin yüzde 20'sini de yüzde 100 burslu okutacağız. Buradaki kampüsü inşa etmek için bugünün rakamlarıyla 500 milyon lira harcadık." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Mudanya Üniversitesi 7 bölümle 11 Ekim'de kapılarını açıyor Mudanya Üniversitesi 7 bölümle 11 Ekim'de kapılarını açıyor Bursa ve Bandırma'dan İstanbul'a yolcu taşıyan İDO arabalı vapur seferlerini iptal etti Bursa ve Bandırma'dan İstanbul'a yolcu taşıyan İDO arabalı vapur seferlerini iptal etti
Kaynak: AA

Mudanya, Bingöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya Üniversitesi ilk akademik yılında 7 bölümle kapılarını açacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
16:05 Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'dan bomba transfer! Yıldız golcüyle anlaşma çok yakın
15:51 NBA yıldızı Harrell arabasında uyuşturucuyla yakalandı! 5 yıl hapis cezası alması gündemde
15:50 2023 seçimleri hakkında konuşan HDP'li Sancar: Kendi adayımızı çıkarmayı da en önemli seçenek olarak tutuyoruz
15:47 Yavuz Bingöl'ün annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti! Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
15:45 Harry Styles'in konserinde korkutan olay! Bir dinleyici 10 metre yükseklikten yere düştü
15:28 Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerin kimliği tespit edildi! Kadın, dizi oyuncusu çıktı
15:26 İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğinin düşürülmesine tepkili: Siyasi baskıyla alınan zorlama karar gerçeği değiştirmez, yol arkadaşlığımız sürecek
14:56 Kızının öldüğü saatte tuvalette olduğunu söyleyen kadın, olay anını canlandırdı!
14:49 Sağlık Bakanlığı önünde aksiyon dolu anlar! Bir sağlık çalışanı "Bakan Koca gelmezse kendimi patlatacağım" diyerek kendini ambulansa kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 16:23:39. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya Üniversitesi ilk akademik yılında 7 bölümle kapılarını açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement