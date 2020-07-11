Müdür Keskin: "Alo 177 ve 112 Çağrı Merkezi 7-24 görevde" - Son Dakika

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit'i makamında ziyaret etti.



Ziyarette; İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 112 Çağrı Merkezleri Projesi ile Kütahya İlinde hizmet veren 177 Orman Yangın, 110 İtfaiye, 112 Sağlık, 155 Emniyet, 156 Jandarma, 122 AFAD, gibi numaraların tek merkezde toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezinin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



Kütahya Valiliği bünyesinde 17 Kasım 2015 tarihinde; Tavşanlı Yolu DPÜ Evliya Çelebi Kampüsü içerisinde faaliyetlerine başlayan 112 Acil Çağrı Merkezini gezen Bölge Müdürü Hasan Keskin, yapılan çalışmalar sonucunda sisteme dahil edilen ve Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezinden yönlendirilmeye başlayan Orman Yangın İhbar Hattı Alo 177'nin hizmetleri hakkında Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerinden bilgi aldı.



Hasan Keskin, Orman Yangın İhbar Hattı olan Alo 177'nin 15 Aralık 2015 tarihinde yönlendirmesinin yapıldığını ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerince 7/24 çalışma esasında yangın ihbarlarını takip ederek projeye dahil AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve emniyet kurumlarıyla birlikte koordinasyon içerisinde görev yaptığını belirtti.



Keskin, 112 Acil Çağrı Merkezinde Orman Bölge Müdürlüğü görevlilerinin; telsiz sistemleri, araç takip sistemleri ve yangın gözetleme kulelerinin kamera görüntülerini entegre ederek, 7/24 görevlerini yürüttüğünü ve tüm çalışanların büyük bir özveri içinde olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA