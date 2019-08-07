Müftü Keskin'den kurban bağışı
2 saat önce
Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Türk Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.
Van Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:56 Kaynak: İHA
İl Müftüsü Ömer Keskin
, Türk Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.
Müftü Keskin, kurbanını vekalet yoluyla Türkiye
Diyanet Vakfı Van Şubesine bağışladı. Keskin, Diyanet İşleri Başkanlığı
ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşları TDV'ye bağışta bulunmaya davet etti. - VAN
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