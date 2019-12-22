Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Turgutreis Mahallesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede tespit ettiği lastik botu durdurdu.

Botta yapılan kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Güney Afrika ve Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.

Turgutreis Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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