Son Dakika Haberleri: Muğla'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı
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Muğla'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

1 saat önce

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde, sahiplerinin elinden kaçan boğalar nedeniyle heyecanlı anlar yaşandı.

Muğla'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı, System.String[]

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşi Festivali'nde, sahiplerinin elinden kaçan boğalar nedeniyle heyecanlı anlar yaşandı.


Ula Belediyesi tarafından tarafından Boğa Güreşi Arenası'nda ücretsiz olarak organize edilen etkinliğe, Muğla, Aydın ve İzmir'den getirilen 120 boğa katıldı.


Boğalar, tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde güreştirildi.


Vatandaşlar, kamyon kasaları, traktör römorkları ve arenanın etrafına yerleştirilen seyyar tribünlerde, güreşleri takip etti. Zaman zaman sahiplerinin ellerinden kaçan boğalar, heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

Güreşlerin bir bölümünü Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da izledi.

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk defa ücretsiz düzenledikleri boğa güreşlerine seyirci ilgisinin yüksek olduğunu söyledi.

Boğa güreşlerinin bu yıl 28'incisini gerçekleştirdiklerini belirten Akkaya, "28. geleneksel boğa güreşlerimiz ücretsiz halka açık oluyor. İlk defa da Ula'mızdaki boğa güreşine Bakan düzeyinde katılım oldu." dedi.

Bakan Kasapoğlu'nu daha önce yaptıkları görüşmede, güreş arenası yapımı konusunda bilgilendirdiklerini anlatan Akkaya, bunun müjdesini aldıklarını ifade etti.

Muğla, İzmir, Ula, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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