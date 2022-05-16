Muğla'da Çocuk Oyunları Şenliği başladı - Son Dakika
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Muğla'da Çocuk Oyunları Şenliği başladı

16.05.2022 19:03
Muğla'da Çocuk Oyunları Şenliği başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen çocuk oyunları şenliğinde protokol üyeleri çocukluklarla çember çevirdi, ip atladı, topaç oynadı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen çocuk oyunları şenliğinde protokol üyeleri çocukluklarla çember çevirdi, ip atladı, topaç oynadı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muğla Bilim Sanat Merkezi, Göç İdaresi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği katkıları ile düzenlenen MSKÜ Çocuk Oyunları Şenliğinin açılışı yapıldı.

Törende konuşan Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise 5 gün boyunca farklı etkinliklerin eş zamanlı olarak yapılacağını söyledi.

Kampüs içerisinde yapılacak etkinliklerde çocukların gönüllerince eğleneceğini belirten Çiçek, şenliğin daha yaşanılabilir bir dünyayı inşa edecek, başarılı, yenilikçi, sevgi ve saygı değerleri ile donanmış bir nesil için düzenlendiğini kaydetti.

Geleceğin inşası çocukların yegane bir değer olduğunu vurgulayan Çiçek, bu yıl ilki yapılan etkinliklerin önümüzdeki yıl daha da büyüyerek devam edeceğini dile getirdi.

Açılış, konuşmalarının ardından Muğla Bilim Sanat Merkezi öğrencileri konser verdi.

Etkinlikte daha sonra özel eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklar müzik eşliğinde hünerlerini sergiledi.

Şenlik çerçevesinde unutulmaya yüz tutmuş otantik oyunlar oynandı. Çember çevirme, topaç atma, ip atlama gibi geleneksel çocuk oyunlarına protokol üyeleri ve yetişkinler de elik etti.

Şenlik 20 Mayıs'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

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