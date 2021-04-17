SPOR Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na katılan sporculara yoğun ilgi
17.04.2021 13:23
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Marmaris'ten startı verilen 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabında ünlü bisikletçilerin Muğla Çevre Yolu'ndan geçişleri ilgiyle izlendi.
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Marmaris'ten startı verilen 180 kilometrelik Marmaris- Turgutreis etabında ünlü bisikletçilerin Muğla Çevre Yolu'ndan geçişleri ilgiyle izlendi.
Geleneksel turun 7'nci etabı Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı tarafından başlatıldı. 11 Nisan'da Konya'da başlayan ve toplamda 8 etaptan oluşan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Marmaris'ten saat 10.10'da yola çıkan bisikletçilere Muğla Çevre Yolu geçişlerinde bölgede oturan vatandaşlar ile sokağa çıkma yasağında özel izinle pandemi kurallarına uyularak güzergaha getirilen öğrenciler ve sporcular, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak destek verdi.
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