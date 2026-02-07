Muğla\'da Kasten Öldürme Zanlıları Yakalandı

MUĞLA'da 'kasten öldürme' suçundan haklarında kesinleşmiş 21'er yıl 10'ar ay 15'er gün hapis cezası bulunan Murat Güleş (33) ile Bedirhan Şen (29), polisin düzenlediği operasyonla saklandıkları evde yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trabzon Ağır Ceza İlamat Masası, 'kasten öldürme' suçundan aranan Murat Güleş ile Bedirhan Şen'in Muğla Ortaca'da olduklarını belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülerin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Firari hükümlüler, operasyonla yakalanırken, evde yapılan aramada ise sahte sürücü belgeleri ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Murat Güleş ile Bedirhan Şen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.