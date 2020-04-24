Muğla'da Kızılay ekipleri ramazan pidesi dağıttı - Son Dakika

Muğla'da Türk Kızılayı ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan pidesi dağıttı.

Menteşe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Gurubu'nda yer alan Türk Kızılay Menteşe Şubesi gönüllüleri, "Hayırlı ramazanlar, ramazan pideleri Türk Kızılay'ından" anonsları yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştı.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın talimatı doğrultusunda, sokağa çıkamayan vatandaşlara sıcak ramazan pidesi ulaştırdıklarını söyledi.

Çocuklara da genel merkezden gönderilen hediyeleri ulaştırdıklarını belirten Gürbüz, en az bin ihtiyaç sahibi haneye ramazan pidesi ulaştırmak istediklerini kaydetti.

Gürbüz, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında bugüne kadar 500 haneye gıda, konserve ve kıyafet yardımı ulaştırdıklarına dile getirdi.

Ramazan pidesi ulaştırılan vatandaşlar da Türk Kızılay ekiplerine teşekkür etti.