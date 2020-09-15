Yücel'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İddiaya göre, tarladan gelen sesler üzerine av tüfeğiyle ateş eden Ali S. komşusu Sabahattin Yücel 'i yanlışlıkla vurdu.

Ali S, Yangı Mahallesi Çayır mevkisinde domuzların zarar vermesine engel olmak için nar bahçesinde nöbet tutmaya başladı.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da komşusu tarafından av tüfeğiyle yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

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