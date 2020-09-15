Muğla'da komşusu tarafından av tüfeğiyle yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Ali S, Yangı Mahallesi Çayır mevkisinde domuzların zarar vermesine engel olmak için nar bahçesinde nöbet tutmaya başladı.
İddiaya göre, tarladan gelen sesler üzerine av tüfeğiyle ateş eden Ali S. komşusu Sabahattin Yücel'i yanlışlıkla vurdu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yücel'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ali S, jandarma ekibince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 16:03 - Kaynak: AA
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