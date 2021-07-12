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Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı

12.07.2021 17:22

Son dakika haberlerine göre Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi.

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam edildi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın beşinci duruşmasına sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gültekin'in ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da aralarında bulunduğu taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada Adli Tıp Kurumunca gönderilen ve okunarak dosyaya konulan raporda, Gültekin'in ölüm zamanının belirlenemediği bildirildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme heyetini HSYK'ya şikayet ettiklerini belirtti. Mahkemenin adil yönetilmediğini iddia eden Epözdemir, mahkeme başkanının davadan çekilmesini istediklerini söyledi.

Sanık Cemal Metin Avcı'nın avukatının savunması sırasında ise Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ayağa kalkarak avukata "Diri diri yakıp öldürmüş. Siz hala neyi savunuyorsunuz. Yazıktır, günahtır." diyerek tepki gösterdi.

Heyet, bunun üzerine Gültekin'i duruşma salonundan çıkarttı.

Söz verilen sanık Cemal Metin Avcı, Adli Tıp Kurumu raporuna katılmadığını dile getirdi.

İlk yardım belgesi olduğunu anlatan Avcı, şunları ifade etti:

"Kişinin öldüğünü zaten kontrol etmiştim. Diğer eylemleri ölümden 15 dakika sonra gerçekleşmeye başladı. Çok pişmanım. Keşke bunlar olmasaydı. Olayın ortaya çıkmasını ben sağladım. Olayların doğrusunu anlattım. Keşif anında iyi ki video kaydı yapıldı. 165 kilogramlık varili tek başıma kaldırdığım ortadadır. Varili orada kaldırmasaydım daha neler ile suçlanacaktım bilmiyorum. Adalete güveniyorum. Sağlıklı bir yargılama olacağına inanıyorum. Pişmanım."

Mahkeme heyeti, ara kararında Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet ayrıca, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilen adli yardımlaşma talebinin dönüşünün beklenmesine, sanık müdafilerinin talebi doğrultusunda Adli Tıp Kurumu 3. Üst Kurulunun gönderdiği rapora esas Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi raporunun bir örneğinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

"Yargılamanın seyri değişecek, kapsamı genişleyecek"

Avukat Epözdemir, duruşma sonrası gazetecilere, sanığın cinayeti canavarca hisle ve eziyet çektirerek işlediğinin net şekilde ortaya çıktığını savundu.

Her duruşma reddi hakim talebinde bulunduklarını söyleyen Epözdemir, "Bu heyet ne yazık ki bize göre adil değil, adil görünmüyor." dedi.

Bu cinayetin en başından beri tek başına işlenmediğini ve Avcı'ya yardım eden, suç delillerini gizleyip, yok edip değiştiren başkaca aktörlerin olduğunu düşündüklerini aktaran Epözdemir, haklı olduklarının Avcı'nın yakınlarından bazılarının yargılanması için yerel mahkemenin kovuşturmaya yer olmadığına dair verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Epözdemir, gelinen nokta itibarıyla yargılamanın seyrinin değişeceğini, kapsamının da çok daha genişleyeceğini savundu.

Öte yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve KADEM üyeleri adliye önünde Pınar Gültekin'in fotoğrafları ile kadın cinayetlerini protesto etti.

-Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım 2020'deki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti. İkinci duruşmada Baba Sıddık Gültekin, mahkemede adil yargılama olmadığını öne sürerek salonu terk edip reddi hakim talebinde bulunmuş, duruşma 15 Şubat'a ertelenmişti.

Üçüncü duruşmada mahkeme heyeti Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, kardeşi Mertcan Avcı'nın yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar vermişti. Yeniden keşif talebini de reddeden mahkeme heyeti, bu celse dinlenemeyen tanıklardan birinin dosyaya yeni bir şey katmayacağından dinlenmesine yer olmadığına, bir tanığın ise sonraki celseye zorla getirilmesine, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine hükmederek duruşmayı 26 Nisan'a ertelemişti.

Dördüncü duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine, android şifresi ile ilgili yazılan müzekkere ile ilgili, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesine hükmederek duruşmayı 12 Temmuz'a ertelemişti.

Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı
Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı
Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı
Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı
Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı
Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı
Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı
Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı
Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı

Pınar Gültekin, Metin Avcı, Mahkeme, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Pınar Gültekin cinayeti davasının beşinci duruşması yapıldı - Son Dakika


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