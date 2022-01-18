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Muğla'daki yağışlar sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı - Son Dakika

Muğla'daki yağışlar sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı

18.01.2022 16:16
Muğla'daki yağışlar sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı

Muğla ve ilçelerinde yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağışlardan etkilenen ev, işyeri ve tarım alanlarında valilik koordinasyonunda çalışmalar ve ilgili ekiplerce hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Muğla ve ilçelerinde yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağışlardan etkilenen ev, işyeri ve tarım alanlarında valilik koordinasyonunda çalışmalar ve ilgili ekiplerce hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatı ile yağışların etkilerini en aza indirmek amacıyla yağışlar başlamadan önce riskli bölgeler belirlenmiş, AFAD, DSİ, Karayolları, belediyeler, Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurumların araç ve iş makineleri ilgili yerlerde çalışma yaparak, acil durumlara karşı teyakkuz halinde bekletilmiştir

Ekiplerce Bodrum ilçesinde 69 konut ve işyeri ile 2 kurumun su tahliyesi yapıldı ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Marmaris ilçesinde 65 konut ve iş yeri ile 2 okulun su tahliyesi yapılırken, 3 kanal temizliği ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Menteşe ilçesinde 11 konut ve iş yeri ile bir okulun su tahliyesi ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. 3 ahırlarda kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ekiplerce tahliye edilirken, Datça ilçesinde 7 konut ve işyeri ile bir deponun su tahliyesi, Ula ilçesinde 23 konut ve işyeri ile 2 okulun su tahliyesi ve ahırda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurtarıldı,

Milas ilçesinde 6 konut ve işyerinin su tahliyesi yapılırken, bir ahırda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ekiplerce tahliye edildi. Fethiye ilçesinde 5 konut ve işyerinin su tahliyesi yapılırken, Köyceğiz ilçesinde 6 konut ve işyerinin ve 1 okulun su tahliyesi, 2 kanal ve yol temizliği işlemi yapıldı. Köyceğiz ilçesinde yağışlar nedeniyle Köyceğiz Gölünde taşma meydana gelmiş, göl yakınındaki işletmelerde ve konutlarda yaşanan su baskınlarına gerekli müdahaleler yapılırken, Ortaca ilçesinde 8 konut ve işyerinin su tahliyesi yapıldı. Dalaman ilçesinde 19 konut ve iş yeri ile bir okulun su tahliyesi, 2 kanal ve yol temizliği yapıldı. Yatağan ilçesinde 3 konutun su tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla genelinde 128 konut, 12 iş yeri, 2 ahır ve 3 aracın zarar gördüğü defterdarlık ekiplerince tespit edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan zarar tespit çalışmaları sonucunda ilk belirlemelere göre 5 bin 500 dekar tarım arazisi, 623 dekar sera alanı su altında kaldı, 6 bin 800 kg kesif yem, 21 bin 400 kg kaba yem, 7 küçükbaş hayvan ve bin 384 arı kovanı zayi oldu. - MUĞLA

Muğla'daki yağışlar sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı
Muğla'daki yağışlar sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı
Muğla'daki yağışlar sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı
Muğla'daki yağışlar sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı

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Tragger, Muğla, konut, Ahır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'daki yağışlar sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'daki yağışlar sonrası hasar tespit çalışmaları yapıldı - Son Dakika
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