Muğla'da tıbbi ve aromatik bitkiler gelir kaynağı olacak - Son Dakika

Muğla'da tıbbi ve aromatik bitkiler gelir kaynağı olacak

25.01.2021 17:51

Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında üreticilere 300 bin fide ücretsiz dağıtıldı.

Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında üreticilere 300 bin fide ücretsiz dağıtıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında Anadolu adaçayı, İzmir bilye kekik ve defne fidelerinden saha oluşturuldu.

Burada üretilen Anadolu adaçayı, tıbbi adaçayı, İstanbul kekiği ve İzmir bilye kekik fidelerinden oluşan 300 bin fide, Milas Ören Mahallesi'nde düzenlenen törenle 11 mahalleden 225 üreticiye ücretsiz dağıtıldı.

Törende konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıkmasıyla tüm dünyada ve ülkede tarım sektörünün önemli ve stratejik bir sektör olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Alınan önlemlerle Türkiye'nin gıda tedarikini başarıyla yürüttüğünü belirten Tavlı, "Verimli toprakları ve ılıman iklimi ile bitkisel üretim ve çeşitlilik açısından büyük avantajları bulunan ilimizde vatandaşlarımızın gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla tarımsal ve hayvansal üretime aralıksız devam edilmiş ve sürece büyük katkı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği ve üretimi bakımdan da oldukça zengin bir bölge olduğunu vurgulayan Tavlı, Muğla'nın endemik bitki cenneti konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomik getirisi ve küresel olarak artan talebin göz önüne alındığında tıbbi ve aromatik bitkilerin öneminin her geçen gün arttığına dikkati çeken Tavlı, ticaret hacminin büyümesi ve talebin artmasıyla söz konusu bitkilerin üretim olanaklarının arttırılmasına yönelik çalışmaların hızlandığını dile getirdi.

Tavlı, "Kentimiz orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar sonucunda tıbbi ve aromatik bitkiler alanında önde gelen bir cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel ise dünya nüfusunun artmasıyla insanların tüketim alışkanlıklarının da değiştiğini söyledi.

Amaçlarının birim alandan maksimum ürün elde ederken katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek olduğuna işaret eden Türktemel, şöyle konuştu:

"Salgın dönemi bize insanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için tarımın en önemli sektör olduğunu gösterdi. Pandemi sürece bize ıtri ve tıbbi bitkilerin insan sağlığındaki kullanımının yaygınlaşmasının önemini tekrar bize gösterdi. Bu bitkilerin topraktaki ekiminden rafa gelinceye kadar olan sürecinde Bakanlık olarak Muğla'yı pilot il yaptık. Muğla, endemik bitki türleri, doğal yapısı özelliğiyle bizim öncü ilimiz oldu. Biz buradaki başarıyı ülke genelinde uygulayacağız." diye konuştu.

Türktemel, bundan sonraki amaçlarının gen kaynaklarını koruyarak iç ve dış pazarda kaliteli ve verimli ürün üretmek olduğunu dile getirdi.

Programda, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yetiştirilen fideler üreticilere dağıtıldı.

Protokol üyeleri, projenin hazırlanıp uygulamasında emeği geçenlere plaket verdi.

Muğla'da tıbbi ve aromatik bitkiler gelir kaynağı olacak
Muğla'da tıbbi ve aromatik bitkiler gelir kaynağı olacak
Muğla'da tıbbi ve aromatik bitkiler gelir kaynağı olacak
Muğla'da tıbbi ve aromatik bitkiler gelir kaynağı olacak

Türkiye, Bitki, Tarım, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da tıbbi ve aromatik bitkiler gelir kaynağı olacak - Son Dakika


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