Muğla'da yurtta karantinada tutulan 355 kişi, evlerine gönderildi - Son Dakika

Muğla'da yurtta karantinada tutulan 355 kişi, evlerine gönderildi

MUĞLA'da, yurt dışından geldikten sonra Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirilen 355 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.

Dalaman Havalimanı'na Almanya'dan uçakla, geçen 22 Nisan'da gelen 355 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüsler ile Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 otobüsle getirilen Türk vatandaşları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE, Kızılay ve sağlık ekiplerinin görev yaptığı yurtta, 14 günlük karantina süreleri dolan 355 kişi bugün evlerine gönderildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Yurtlarımız birliğin, beraberliğin ve dayanışma ruhunun buluştuğu yer oldu. Salgının bir an önce sona ermesini temenni ediyorum" dedi. Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlardan Elif Yıldırım ise, "Çok memnun kaldık. Hiçbir şikayet yaşamadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce karantina sürecini tamamlayanlara defne ve ıhlamur fidanları dağıtıldı.