Muğla datça'da 22 göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Datça'da 22 göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla ve lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalışan 22 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün (pazar), bir grup göçmenin lastik botla denize açıldığını öğrenince harekete geçti. Domuzçukuru açıklarında yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta, 19'u Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu 22 göçmen yakalandı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik botuyla Datça Limanı'na getirildi. Polis ise, organizatörlerin peşine düştü. Yapılan araştırmada topluğu İzmir'den kente getirip, kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen Yaşar B. (Bektaş -31), Muhammet K. (Karahan -21) ve Salih A. (Arslan- 25) gözaltına alındı. Yakalan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.