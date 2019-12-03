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Muğla datça ilçe milli eğitim'den engelliler için farkındalık klibi

7 saat önce

Datça İlçe Milli Eğitim'den engelliler için farkındalık klibiMuğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınlanan, iki ayrı farkındalık klibi, büyük ilgi gördü.

Datça İlçe Milli Eğitim'den engelliler için farkındalık klibi

Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayınlanan, iki ayrı farkındalık klibi, büyük ilgi gördü.

Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları anlamak amacıyla hazırlanan, 'Yüreğimizde engeli kaldırıyor, engelinizi anlıyoruz' başlığı altında yayınlanan iki klipten ilkinde, Müzik Öğretmeni Didem Göksal'ın sözlerini yazdığı, Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nden geçen yıl mezun olan Talha Koçak'ın (17) çalıp, söylediği, 'Yüreğimdeki engeli kaldırıyorum' şarkısı eşliğinde, ilkokul öğrencilerinin, down sendromlu bir arkadaşlarına ziyaretleri anlatılıyor. Klipte, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin özel eğitim öğrencisi olan 16 yaşındaki Mustafa Ozan Muratdağı, kendisini ziyarete gelen öğrenci arkadaşlarına okulda pasta hazırlarken, hazırladıkları pastayı daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte yerlerken görülüyor. İkinci klipte ise, Datça Atatürk Spor Salonu'nda görme engelliler maçından görüntüler yer alıyor. Klipte, Datça Kazım Yılmaz İlkokulu'nda özel eğitim öğretmeni görme engelli Maşide Yallım (32) ve Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli memur eşi Murat Yallım (34) ile birlikte, gözlerini bantlayan çocuklar ve yetişkinlerin, zilli topla futbol oynadığı görüntülere yer veriliyor. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut konu ile ilgili yaptığı açıklamada, iki klibin beş günlük bir çalışma ile hazırlandığını belirterek, Amacımız, engelli bireyleri anlamak, onların sorunlarını daha iyi anlayabilmek için empati kurmaktı. Bu farkındalık etkinliği ile engelli vatandaşlarımızın sorunlarını herkes daha iyi anlayabilsin istedik. Engelli bireyleri anlıyoruz, onları seviyoruz dedi.

Muğla datça ilçe milli eğitim'den engelliler için farkındalık klibi

Dünya Engelliler Günü, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:35 Kaynak: DHA
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