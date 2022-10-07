Muğla haberleri | Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Muğla haberleri | Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

07.10.2022 11:08
Muğla haberleri | Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla gündem haberi... Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alanda hasar oluştu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alanda hasar oluştu.

Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Ekiplerin mücadelesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Öte yandan, Muğla ve ilçelerinde dünden itibaren yıldırım düşmesi sonucu 13 orman yangını çıktığı ve bunların kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Dalaman, Muğla, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla haberleri | Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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