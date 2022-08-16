Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 Rus tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 Rus tutuklandı

16.08.2022 20:51
Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 Rus tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Amerikan bayraklı bir teknede 78 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 Rus uyruklu şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Amerikan bayraklı bir teknede 78 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 Rus uyruklu şüpheli yakalandı.

Olay, Datça ilçesi Mersincik Burnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ABD bayraklı White isimli tekne içerisinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince saat 06.00 sıralarında tekneye yapılan operasyonda Irak uyruklu 27 erkek, 6 kadın, 11 çocuk, İran uyruklu 1 erkek, 1 kadın, 1 çocuk, Suriye uyruklu 26 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk ve Fas uyruklu 1 kadın olmak üzere toplam 78 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı Rus uyruklu 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ve 2 şüpheli Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından teslim alındı. Göçmen kaçakçılığı yapan 2 Rus uyruklu şüphelinin 32 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki I.K. olduğu tespit edildi. Şüpheliler Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan göçmen kaçakçısı 2 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Göçmen, Datça, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 Rus tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 Rus tutuklandı - Son Dakika
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