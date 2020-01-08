Muğla'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapılıyor - Son Dakika

Muğla'nın yüksek kesimlerindeki bazı ilçelerde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor.

Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yağışın etkili olduğu Menteşe ilçesinde Yılanlı ve Göktepe mevkisi, Kavaklıdere ilçesinin Nebiköy, Ortaköy bölgesi, Seydikemer ilçesinin Seki, Kayabaş, Doğanlar, Bekçiler ve Ceylan Temel Seki grup yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin 2 bin 332 kilometre yol ağında çalışmaların gece gündüz sürdüğü, ulaşıma kapalı yol bulunmadığı bildirildi.