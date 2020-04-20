MUĞLA Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepki - Son Dakika

MUĞLA Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepki

6 saat önce

Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepkiMUĞLA'nın Datça ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Knidos Antik Kenti'nde, 1967-1977 yılları arasında 10 yıl süreyle kazı çalışmalarında bulunan ABD'li arkeolog Iris Cornelia Love'ın, 87 yaşında ölüm...

Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepki

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Knidos Antik Kenti'nde, 1967-1977 yılları arasında 10 yıl süreyle kazı çalışmalarında bulunan ABD'li arkeolog Iris Cornelia Love'ın, 87 yaşında ölüm haberinin ardından, CHP'li Datça Belediyesi'nin resmi internet hesabından, 'İyi bilmezdik' paylaşımda bulunması tepkiyle karşılandı.

Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım, ölünün ardından yapılan saygısızlık olarak nitelendirildi. Tepkiler üzerine; Datça Belediyesi'nin özür dileyerek, paylaşımını kaldırması tepkileri dindirmedi. Resmi bir kurumun hesabından böyle bir paylaşımda bulunulmasının hiç yakışık almadığı vurgulandı.

AK Parti Datça Belediye Meclis Üyesi Haluk Laçin, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi. Laçin, "ABD'li arkeolog Love'ın ölümünden sonra belediyemizin sosyal hesabından yapmış olduğu duyuruyu tamamen yanlış buluyorum. Arkeoloğun ölümünün ardından bu şekilde bir hitapta bulunulması doğru değildir. Bizim dini inancımıza göre de ölümün arkasından hiçbir şekilde kötü konuşulmaz" dedi.

'TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA İLİŞKİN KANIT YOK'

Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölüm öğretim üyesi, Knidos kazı ve restorasyon Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ise, ABD'li arkeolog Love'ın 10 yıl süren kazı çalışmalarını değerlendirdi. Knidos Antik Kenti'nde, 2012 yılından bu yana kazı ve restorasyon çalışmaları başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Doksanaltı, "Love'un burada yaptığı kazı çalışmaları arkeoloji bilimine aykırı olduğu gibi, doğa, tarih ve kültür varlığı tahribatına yol açmıştır. Doğa, tarih ve kültür varlıklarına verdiği zararlar arkeoloji bilimi adına utanç vericidir" dedi.

Love'ın tarihi eser kaçakçılığı yaptığına ilişkin iddialarla ilgili görüşlerini de açıklayan Prof. Dr. Doksanaltı, "Ben, bu konuya pek ihtimal vermiyorum. Çünkü bu konuda daha önce yöreden birçok kişiyle görüştüm, onları dinledim. Kaçırıldığını söyledikleri eserlerin birçoğu Bodrum Müzesi'nde bulunuyor. Kaçırılma olaylarına pek itibar etmiyorum. Hatta altından heykeller çalındığı iddia edenler bile oldu. Peki, nerede bu altından heykeller? Yanıtı olmayan iddialardır bunlar. ve bunlar inandırıcı da değil" diye konuştu.

MUĞLA Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 06:32 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Plazma tedavisi nedir?: İngiltere'nin koronavirüse karşı ulusal çapta denemeye hazırlandığı tedavi yöntemi
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi Novartis ve ABD, hidroksiklorokinin Kovid-19 hastalarında denenmesi için anlaşmaya vardı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! İki gün sınırlı sürede marketler açık olacak         
00:53
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz         
00:39
DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar DEVA Partisi ilk anketini yaptırdI! İşte Babacan'ın masasındaki sonuçlar         
00:33
Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı         
00:24
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı         
00:13
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Koronavirüs salgınında henüz en kötü durumla karşılaşmadık         
00:02
Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu Trabzon'da fındık bahçesinde toprağa gömülü bebek cesedi bulundu         
23:55
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu         
23:54
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı         
23:41
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14 bin 500 yeni kadro tahsis etti         
23:29
Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti Arsenal'de Mesut Özil ve takım arkadaşları maaşlarında indirime gitti         
23:27
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak         
23:01
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi         
23:00
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı         
22:55
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti         
22:52
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı         
22:33
Madagaskar Cumhurbaşkanı, Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti         
22:24
Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor Zulte Waregem'de kiralık oynayan Cyle Larin, Beşiktaş'a geri dönüyor         
22:22
İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir İsviçreli bilim insanları, koronavirüse karşı 6 ayda aşı geliştirebilir         
22:08
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor         
22:05
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi         
21:55
ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü ABD'de petrol fiyatlarında tarihi düşüş! Petrol ilk defa negatif fiyattan işlem gördü         
21:26
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin kurulumu ertelendi         
21:22
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi         
21:14
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti         
21:06
Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi         
21:06
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı         
20:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan maçların 6 gün oynanmasını önerdi         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi         
20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 00:58:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA Ölen ABD'li arkeolog Love'ın arkasından yakışıksız paylaşıma tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]