MUĞLA PINAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BAĞ EVİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR - Son Dakika

MUĞLA PINAR'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BAĞ EVİNDE DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR
Muğla'da öldürülen Pınar, Özgecan paylaşımları yapmış: İçim parçalanıyor (2)Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evindeki varilin içerinde yakılarak kül olan kağıt parçalarının durduğu görüldü.
Muğla'da öldürülen Pınar, Özgecan paylaşımları yapmış: İçim parçalanıyor (2)
Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evindeki varilin içerinde yakılarak kül olan kağıt parçalarının durduğu görüldü. Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'nda geniş arsa üzerindeki evin salonundaki halının dağınık vaziyette durduğu, Gültekin'in katili ile burada boğuştuktan sonra öldürüldüğü üzerinde durulduğu bildirildi. Bağ evine cinayetten sonra kimsenin gelmediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 02:40 Kaynak: DHA
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