Muğla Valisi Civelek'ten koronavirüs denetimi - Son Dakika
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Muğla Valisi Civelek'ten koronavirüs denetimi

6 saat önce

MUĞLA Valisi Esengül Civelek, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında alınan önlemleri yerinde inceledi.

Muğla Valisi Civelek'ten koronavirüs denetimi, System.String[]

MUĞLA Valisi Esengül Civelek, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında alınan önlemleri yerinde inceledi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'koronavirüs önlemleri' ile ilgili gönderdiği ek genelgeyle 16 Mart saat 00.00 itibariyle umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici bir süreliğine kapatılmasına karar verdi. Genelge kapsamında, Muğla'da tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak ara verildi. Muğla Valisi Civelek, bu çerçevede, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri olarak faaliyet gösteren mekanları yerinde inceleyip, esnafın koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyup, uymadıklarını denetledi.

Vali Civelek, daha sonra Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy, Ortaköy, Yaraş ve Düğerek mahalleleri ile Ula ilçesinin Gölcük Mahallesi'ne geçip, burada da denetimlerde bulundu.

Koronavirüs ile mücadelede muhtara çok önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Vali Civelek, vatandaşların alınan önlemlere ve hijyen kurallarına uymalarının salgının yayılmasının önlenmesinde hayati önem taşıdığını kaydetti.

Denetlemeleri sırasında Vali Civelek'e, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.


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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:50 Kaynak: DHA

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