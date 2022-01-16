Üye Girişi
MUHARREM İNCE: HAZİNE YARDIMINI ÖĞRENCİLERE VERELİM - Son Dakika

MUHARREM İNCE: HAZİNE YARDIMINI ÖĞRENCİLERE VERELİM

16.01.2022 16:38
MUHARREM İNCE: HAZİNE YARDIMINI ÖĞRENCİLERE VERELİM

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2022 yılında siyasi partilerin hazineden alacağı 645 milyon lirayı üniversiteli gençlere vermesini istedi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2022 yılında siyasi partilerin hazineden alacağı 645 milyon lirayı üniversiteli gençlere vermesini istedi. İnce, "2022 yılında siyasi partiler 645 milyon lira hazine yardımı alacak. Bu parayla ne yapacak. Bayrak asacak, ses düzeni kiralayarak kampanyalar yapacak. Yazık, günah. Erzurum'dan sesleniyorum. Bu sefer hazine yardımını almayıp, üniversiteli gençlere verelim" dedi.

Partisinin Erzurum merkez Yakutiye ve Palandöken İlçe Başkanlığı'nın açılışını yapmak üzere Erzurum'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde partililerle buluştu. Burada bir konuşma yapan İnce, seçimlerle ilgili bilgi verdi ve en büyük adayın kendileri olduğunu söyledi. İktidarı ve muhalefeti eleştiren İnce, kendileri iktidara geldiğinde birçok şeyi değiştireceklerini söyledi. 2022 yılında siyasi partilerin 645 milyon lira hazine yardımı alacağını hatırlatan İnce, partilerin bu parayla bayrak alıp asacaklarını ses düzeni kiralayıp kampanyalar yapacağını ifade ederek, "Yazık, günah değil mi? Biz bunları gönüllülerle yapıyoruz. Siyasi partilere Erzurum'dan sesleniyorum. Hadi bu sefer hazine yardımını almayın onu üniversite gençlerine verelim. Bir de seçim olursa 2 milyon liraya yakın para alacaklar. Yani 2 milyon öğrenciye biner lira para veririz. Yani 2 milyon öğrencinin tableti, bilgisayarı olur. O paraları alıp bayrak asacağımıza çocuklara bilgisayar alalım. İki tane seçenek var. ya partinin bayrağına ya memleketin evladına. Ben diyorum ki memleketin evlatlarına verelim. Ayrıca TOKİ öğrenci yurdu yapmadan tek bir ev yapmayacak. İletişim vergisi almayacak, bilgisayar ve tabletleriniz olacak. Yurt dışına yerleşmek için değil eğitim, staj için göndereceğiz. Bilim üreteceğiz, teknolojiyi, yapay zinciri ve robotları konuşacağız. En güzel tarafı ne biliyor musunuz gülmeyi, konuşmayı ve mutluluğu konuşacağız. Çocuklar, gençler size sözüm olsun. Fizik öğretmeni Muharrem abiniz Cumhurbaşkanı olduğunda size güzel hayaller kurduracak" diye konuştu.

'KENARA ÇEKİLİN'

Bundan 3,5 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığını vurgulayan Muharrem İnce, kendisi ile birlikte Erdoğan'ın, Akşener'in, Demirtaş'ın, Karamollaoğlu ve Perinçek'in aday olduğunu hatırlatarak, "Ben yüzde 30,6 yani 15 milyon 336 bin 861 oy, Karamollaoğlu ise 443 bin oy aldı. Şimdi diyorlar ki biz Cumhurbaşkanı adayın belirleyecek olan 443 bin oy alan Karamollaoğlu ile görüşmeler yapıyoruz. Bana da sen kenara çekil diyorlar. Ben niye kenara çekiliyorum, siz çekilin. 3,5 sene sustum. Kaldı 1,5 sene. Durun bir meydanlara çıkayım. O zaman kim kenara çıkacak bakacağız. Yani partim 20 milyon oy aldı da ben 15 milyon mu oy aldım. 41 sene içinde benim aldığım oyu kimse almadı. Seçim bitti partide duralım itibarımızı koruyun, bizi tuvaletin önüne oturtmayın ayıptır. Bu partide Cumhurbaşkanı adayı oldum. Toplantı yapıyorsunuz davet etmiyorsun. Seçimi değerlendiriyorsun, kimi değerlendiriyorsun. Kafayı mı kırdınız ? Aday benim aday. Benim olmadığım seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz. Ne utanmaz adamlarsınız sizler. Partide kalayım, bana saygı gösterin, itibarımı koruyun. BeN 16 sene vekillik yaptım. Grup başkan vekilliği yaptım. Tamam partiye gelmeyeyim başka bir parti kurayım diyorum. 'Parti kurarsan sarayın adamı der iftira atarız' diyorlar. Tek dedikleri 'kenara çekil'. Siz benden 15- 20 yaş büyüksünüz ya ben niye kanara çekileceğim, aslan gibiyim ben, siz kenara çekilin" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni de eleştiren İnce, "Kanunla üyelerinden aidat alıyor. Trilyonlar var kasasında trilyonlar. ya şimdi zor günlerden geçiyoruz hey TOBB sen o kasandaki paraları üyelerine dağıt" diye konuştu.

İnce konuşmasının sonunda bu yoksulluk ve kriz ortamında üniversite başta olmak üzere kaymakamlık ve KPSS sınavlarından ücret alınmamasını da istedi.

MUHARREM İNCE: HAZİNE YARDIMINI ÖĞRENCİLERE VERELİM
MUHARREM İNCE: HAZİNE YARDIMINI ÖĞRENCİLERE VERELİM
MUHARREM İNCE: HAZİNE YARDIMINI ÖĞRENCİLERE VERELİM

YORUMLAR
500

Memleket Partisi, Muharrem İnce, cumhurbaşkanı, Erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE: HAZİNE YARDIMINI ÖĞRENCİLERE VERELİM - Son Dakika


Siyaset gündemine bomba gibi düşen anket! Kararsızlardan sonra AK Parti yüzde 38'i gördü Siyaset gündemine bomba gibi düşen anket! Kararsızlardan sonra AK Parti yüzde 38'i gördü         
17:48
Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" dedi ve filtresiz fotoğrafını paylaştı! Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" dedi ve filtresiz fotoğrafını paylaştı!         
17:33
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!         
17:30
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?         
10:28
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor Eve başka bir kadınla gelen kocasını katleden model Lilia Sudakova'nın 15 yıl hapsi isteniyor         
14:56
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı! Yeni takımına imza atan talihsiz futbolcu, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı!         
14:31
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada Çukur dizisinin çekildiği bina göz göre göre yandı! Yangını söndürmeye gelen ekiplerin acizliği saniye saniye kamerada         
13:28
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11

Son Dakika Haberleri
17:46 Milli futbolcumuz Yusuf ve Vedat Muriqi takım arkadaşı oldu! İkisi de CSKA Moskova'da top koşturacak
17:33 Ege Denizi beşik gibi! Yanı başımızda 2 iki saat içinde 5 deprem yaşandı
17:32 Ünlü model "Aslında böyle görünmüyorum" dedi ve filtresiz fotoğrafını paylaştı!
17:29 Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!
17:27 Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler
17:07 Yargı'da yeni bölüm bu akşam! Ceylin dışarıda! İşte yeni bölümün fragmanı
16:59 Böylesi ilk kez görülüyor! Çocuğunu emzirirken koronaya yakalandı, sütü yeşile döndü! İlk kendi içti
16:50 En çok hangi ilde konut fiyatları arttı? İstanbul'un en çok değerlenen ilçeleri hangileri?
16:40 Enerji zamları! Uzman görüşü: Asıl kıyameti şubat faturalarında göreceğiz
16:27 Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 17:55:03. #1.12#
SON DAKİKA: MUHARREM İNCE: HAZİNE YARDIMINI ÖĞRENCİLERE VERELİM - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement