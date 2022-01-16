MUHARREM İNCE: HAZİNE YARDIMINI ÖĞRENCİLERE VERELİM - Son Dakika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2022 yılında siyasi partilerin hazineden alacağı 645 milyon lirayı üniversiteli gençlere vermesini istedi. İnce, "2022 yılında siyasi partiler 645 milyon lira hazine yardımı alacak. Bu parayla ne yapacak. Bayrak asacak, ses düzeni kiralayarak kampanyalar yapacak. Yazık, günah. Erzurum'dan sesleniyorum. Bu sefer hazine yardımını almayıp, üniversiteli gençlere verelim" dedi.

Partisinin Erzurum merkez Yakutiye ve Palandöken İlçe Başkanlığı'nın açılışını yapmak üzere Erzurum'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde partililerle buluştu. Burada bir konuşma yapan İnce, seçimlerle ilgili bilgi verdi ve en büyük adayın kendileri olduğunu söyledi. İktidarı ve muhalefeti eleştiren İnce, kendileri iktidara geldiğinde birçok şeyi değiştireceklerini söyledi. 2022 yılında siyasi partilerin 645 milyon lira hazine yardımı alacağını hatırlatan İnce, partilerin bu parayla bayrak alıp asacaklarını ses düzeni kiralayıp kampanyalar yapacağını ifade ederek, "Yazık, günah değil mi? Biz bunları gönüllülerle yapıyoruz. Siyasi partilere Erzurum'dan sesleniyorum. Hadi bu sefer hazine yardımını almayın onu üniversite gençlerine verelim. Bir de seçim olursa 2 milyon liraya yakın para alacaklar. Yani 2 milyon öğrenciye biner lira para veririz. Yani 2 milyon öğrencinin tableti, bilgisayarı olur. O paraları alıp bayrak asacağımıza çocuklara bilgisayar alalım. İki tane seçenek var. ya partinin bayrağına ya memleketin evladına. Ben diyorum ki memleketin evlatlarına verelim. Ayrıca TOKİ öğrenci yurdu yapmadan tek bir ev yapmayacak. İletişim vergisi almayacak, bilgisayar ve tabletleriniz olacak. Yurt dışına yerleşmek için değil eğitim, staj için göndereceğiz. Bilim üreteceğiz, teknolojiyi, yapay zinciri ve robotları konuşacağız. En güzel tarafı ne biliyor musunuz gülmeyi, konuşmayı ve mutluluğu konuşacağız. Çocuklar, gençler size sözüm olsun. Fizik öğretmeni Muharrem abiniz Cumhurbaşkanı olduğunda size güzel hayaller kurduracak" diye konuştu.

'KENARA ÇEKİLİN'

Bundan 3,5 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığını vurgulayan Muharrem İnce, kendisi ile birlikte Erdoğan'ın, Akşener'in, Demirtaş'ın, Karamollaoğlu ve Perinçek'in aday olduğunu hatırlatarak, "Ben yüzde 30,6 yani 15 milyon 336 bin 861 oy, Karamollaoğlu ise 443 bin oy aldı. Şimdi diyorlar ki biz Cumhurbaşkanı adayın belirleyecek olan 443 bin oy alan Karamollaoğlu ile görüşmeler yapıyoruz. Bana da sen kenara çekil diyorlar. Ben niye kenara çekiliyorum, siz çekilin. 3,5 sene sustum. Kaldı 1,5 sene. Durun bir meydanlara çıkayım. O zaman kim kenara çıkacak bakacağız. Yani partim 20 milyon oy aldı da ben 15 milyon mu oy aldım. 41 sene içinde benim aldığım oyu kimse almadı. Seçim bitti partide duralım itibarımızı koruyun, bizi tuvaletin önüne oturtmayın ayıptır. Bu partide Cumhurbaşkanı adayı oldum. Toplantı yapıyorsunuz davet etmiyorsun. Seçimi değerlendiriyorsun, kimi değerlendiriyorsun. Kafayı mı kırdınız ? Aday benim aday. Benim olmadığım seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz. Ne utanmaz adamlarsınız sizler. Partide kalayım, bana saygı gösterin, itibarımı koruyun. BeN 16 sene vekillik yaptım. Grup başkan vekilliği yaptım. Tamam partiye gelmeyeyim başka bir parti kurayım diyorum. 'Parti kurarsan sarayın adamı der iftira atarız' diyorlar. Tek dedikleri 'kenara çekil'. Siz benden 15- 20 yaş büyüksünüz ya ben niye kanara çekileceğim, aslan gibiyim ben, siz kenara çekilin" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni de eleştiren İnce, "Kanunla üyelerinden aidat alıyor. Trilyonlar var kasasında trilyonlar. ya şimdi zor günlerden geçiyoruz hey TOBB sen o kasandaki paraları üyelerine dağıt" diye konuştu.

İnce konuşmasının sonunda bu yoksulluk ve kriz ortamında üniversite başta olmak üzere kaymakamlık ve KPSS sınavlarından ücret alınmamasını da istedi.