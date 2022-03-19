Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, bugün parti üyeleriyle Ümraniye'deki bir kafede bir araya geldikten sonra Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'ne gitti.

ATATÜRK'E SELAM VERDİ, ERDOĞAN'A TEKLİFTE BULUNDU

Burada gençlerle buluşan Muharrem İnce, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yan yana bulunan fotoğraflarının olduğu yere yöneldi. İnce'nin önce Atatürk'ün fotoğrafına selam vermesi, sonra da Erdoğan'ın fotoğrafına yönelerek "Beraber çıkalım mı gençlerin karşısına?" demesi dikkat çekti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

6 PARTİNİN MUTABAKAT METNİNİ ELEŞTİRDİ

Gençlerin sorularını yanıtlayan İnce, 6 siyasi partinin imzaladığı mutabakata ilişkin soruya, mutabakatın partilerin tabanlarının değil genel başkanlarının görüşü olduğunu belirterek, "Ben orada olsaydım 'Atatürk' yazmıyorsa o metne imza atmazdım." diye konuştu.

"İTTİFAK OLAYI TÜRKİYE'DEKİ SİYASETİN ÖZGÜNLÜĞÜNÜ YOK EDİYOR"

"İktidar olmaları halinde Türk kadınının hak ettiği yere gelip gelemeyeceğine" ilişkin soru üzerine de İnce, parti tüzüklerinde "fermuar yöntemi" bulunduğunu kaydederek, bir kadın bir erkek şeklinde sıralama yapıldığını, bunun başka hiçbir partide olmadığını söyledi.

İnce, ittifak olayının Türkiye'de siyasetin özgünlüğünü yok ettiğini, partilerin birbirine benzediğini bu nedenle parti olarak ittifakların dışında kaldıklarını dile getirdi.

"İHA VE SİHA'LARI DESTEKLEYECEĞİM"

İktidar olduklarında öncelikli sektörleri belirleyeceklerini vurgulayan İnce, "Öncelikli sektörlerimiz ne? Tarım, tarıma dayalı sanayi, tekstil... Savunma sanayisi örneğin başarılıyız bu konuda. Kim ne derse desin. Erdoğan'ın damadıymış beni ilgilendirmiyor. Ben İHA'ları, SİHA'ları destekleyeceğim. Ben böyle bakarım olaya." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı dönemde yurt dışına gittiğini anlatan İnce, "Sosyalist milletvekilleriyle kulis yaptık. 'Türkiye işgalci değildir. Barış Pınarı Harekatı doğrudur. Bizim güvenlik kaygılarımız var. Güneyimizi sağlama almalıyız.' Sonradan hükümete bilgi verdim. Dedim ki 'Ben gittim kulis yaptım Türkiye'nin lehine.' Şaşırdı onlar. O zamanki partinin genel başkanına da bilgi verdim. Türkiye'yi dedim işgalci olarak tanımlıyor buradaki sosyalist milletvekilleri." şeklinde konuştu.