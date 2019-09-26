Muharrem İnce, şehit anneleri ile bir araya geldi

"Anaların acısının rengi yoktur"

YALOVA - CHP cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce, Yalova'daki evinde verdiği yemekte Soma maden faciası, Çorlu tren kazası ile vatan savunmasında evlatlarını kaybeden şehit anneleri ile bir araya geldi. İnce, "Anaların acısının rengi yoktur" dedi.

Memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde şehit annelerini ağırlayan Muharrem İnce, onlarla yemekte sohbet etti. Annesi Zekiye İnce ve eşi Ülkü İnce'nin de katıldığı yemeğe Soma maden faciasında, Çorlu tren kazasında ve vatan savunmasında evlatlarını şehit veren anneler iştirak etti. Diyarbakırlı şehit annelerini de yemeğe davet ettiğini dile getiren İnce, "Nöbeti bırakmak istemedikleri için gelmediler. Cumartesi annelerini de davet ettim. Onlar da siyasi hiçbir davete icabet etmediklerini vurguladılar" dedi.

Annelerin acısının renginin olmadığının altını çizen İnce, "Annemle aramızda 10 gün önce şöyle bir konuşma geçti; köye gelmiştim, anamın evinde televizyon açıktı. Diyarbakır'daki anneleri gösteriyordu. Bana, 'Sen milyonları meydanlara topladın. Ama hep CHP'lileri topladın. Büyük ihtimalle bu anneler CHP'li değil. Annenin acısının partisi mi olur? Neden hepsini bir araya getirmiyorsun?' dedi. Aramızda böyle bir konuşma geçince biz de dedik ki, anaların acısını yarıştıramayız. Onları ayrıştıramayız. Anaların acısının rengi yoktur. Hepsinin gözyaşının rengi aynıdır. Onların siyasi görüşleri, kılık kıyafetleri, düşünüşleri, hayat tarzları hepsi onların kendi sorunudur. Annelerin acıları, hepimiz için ortaktır. Onların ağırlığını ölçecek seviyede değiliz biz. Onların renklerini sorgulayacak durumda değiliz. Dolayısıyla bu toplantının fikir anası da anamdır. Türkiye'nin barışması, kucaklaşması lazım. Anaların acıları dinsin istiyoruz. Türkiye barışır, kucaklaşırsa, Türkiye bire birini ayrıştırmaz, ötekileştirmez ise üreten bir Türkiye olur. Böyle olursa büyüyen bir ülke olur. Bir de ürettiğini adil dağıtırsa mutlu bir Türkiye olur" dedi.

Ardından şehit anneleri ile birlikte yemek yiyen İnce, onlarla uzun uzun sohbet etti.